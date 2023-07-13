哈萨克斯坦手工艺作品展在华盛顿举行

哈通社/华盛顿/7月13日 – 哈萨克斯坦三位民族手工艺艺术家的哈萨克文化服饰展日前在位于美国首都华盛顿的国立亚洲艺术博物馆举行。

此次艺术展的主题为《腾格里之魂》，活动由史密森尼手工艺者协会发起举办，并得到了哈萨克斯坦手工艺者联盟和雪佛龙（Chevron）公司的协助组织。

展览期间，哈萨克斯坦设计师们展出了丰富的哈萨克斯坦纺织艺术品和珠宝制品。

其中，突厥民族的手工服饰，特别是以哈萨克斯坦东南部发现的岩石图像中向日葵神的形状为原型织造的羊毛头饰，吸引了观众的注目。

三位设计师的作品均取材于哈萨克斯坦传统文化中的元素，并结合当代流行设计，具有现代与远古传统之间的高度契合性，彰显了哈萨克斯坦文化的包容度与发展特征。

哈萨克斯坦手工艺者联盟成立于2012年4月，肩负着保护和弘扬传统艺术的使命。该联盟对于保护非物质文化遗产非常重要，旨在促进哈萨克斯坦工匠的专业成长和创意产业的发展。

手工艺者联盟的旗舰项目《哈萨克斯坦传统工艺的复兴、保护、支持和发展》获得了雪佛龙公司、联合国教科文组织和哈萨克斯坦文化部赞助支持。

从2020 年开始，史密森尼民俗和文化遗产中心的工匠计划与哈萨克斯坦手工艺者联盟、雪佛龙和美国国务院合作，将拥有相同工艺传统的哈萨克斯坦和美国艺术家聚集在一起，相互分享经验。

【编译：木合塔尔·木拉提】