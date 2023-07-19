朝鲜向东部海域发射两枚短程弹道导弹

哈通社/阿斯塔纳/7月19日--据韩联社报道， 韩国联合参谋本部（联参）19日表示，韩军从当天凌晨3时30分许到3时46分许探测到朝鲜在顺安一带向韩半岛东部海域发射2枚短程弹道导弹（SRBM），导弹各自飞行约550公里后落入东海。韩美情报部门正在综合分析导弹的具体参数。

日本海上保安厅当天也表示，朝鲜于凌晨3时35分和3时48分许分别发射疑似弹道导弹的物体，推测其均落在日本专属经济区（EEZ）之外。

这距朝鲜12日发射使用固体燃料的«火星-18»型洲际弹道导弹（ICBM）仅一周。据观测，朝鲜当天发射短程弹道导弹意在抗议韩美前一天举行核咨商小组（NCG）首次会议以及美国战略核潜艇（SSBN）停靠釜山港。朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正在韩美核咨商小组会议召开前曾发表谈话称，美国应该清楚认识到，越是加强延伸威慑体制、扩张军事同盟体制，朝鲜离谈判桌就越远。

联参称，朝鲜接连发射弹道导弹是对韩半岛乃至国际社会和平与稳定构成威胁的严重挑衅行为，公然违反联合国安理会决议，并敦促朝方立即停止挑衅。军方为应对朝鲜再次发起挑衅，将在韩美紧密合作下追踪监视朝鲜动向，基于可压倒性应对朝鲜任何挑衅的能力保持坚固的防卫态势。

另一方面，一名在韩朝边境板门店参观共同警备区（JSA）的美国公民前一天擅自越过军事分界线进入朝鲜，朝鲜目前尚未就此作出任何反应。美国白宫新闻发言人卡琳·让-皮埃尔当天在记者会上表示，美国国防部正在尝试与朝军联系。