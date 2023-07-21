欧洲国家正在遭遇极端高温天气

哈通社/阿斯塔纳/7月21日--中新网援引人民日报报道称，当前，意大利、西班牙、法国、荷兰等欧洲多国正遭遇高温热浪袭击。欧洲空间局日前表示，欧洲南端的西西里岛和撒丁岛的气温预计将攀升至48摄氏度，可能是欧洲有记录以来的最高气温。

连日来，意大利部分地区气温飙升至45摄氏度，15个城市发布高温红色预警。其中，西西里岛利卡塔7月18日气温高达46.3摄氏度。意政府要求企业尽可能避免在中午至下午5时派遣员工外出工作。罗马和佛罗伦萨等旅游城市在主要景点设置降温站，医疗人员全日值守，并提供雾化帐篷、免费饮用水等应对游客中暑。

西班牙近日迎来今夏第三波热浪。西班牙国家气象局18日针对全国17个自治区中的13个发布高温预警，其中巴利阿里群岛、加泰罗尼亚和阿拉贡的部分地区处于最高级别的极端高温红色预警之下。18日，加泰罗尼亚部分地区录得45.3摄氏度的高温。西班牙国家气象局呼吁居民避免在一天内最热的时段出行，并提醒老人和儿童等脆弱人群注意防暑降温。在巴塞罗那，当地政府为民众提供了高温避暑场所，图书馆、学校等公共场所已加装空调并对市民开放。

根据法国气象局的预报，法国东南部部分地区今夏气温将达到40摄氏度。法国生态转型部部长克里斯托夫·贝楚表示，面对高温袭击，需要制定一套应对方案来保护最脆弱人群，并保证公共服务和经济活动的连续性。法国政府此前已发布«国家热浪管理计划»，建议各地在热浪到来时为户外工作、学校教学、体育赛事等提供特殊保障。

夏季通常比较凉爽的«风车之国»荷兰也遭遇罕见热浪袭击，赫尔德兰、乌得勒支、北布拉班特等7个省发布高温警报。荷兰多地在剧院、学校、体育俱乐部等公共场所为市民免费发放防晒霜，以减少暴晒造成的皮肤伤害。

荷兰气象网站«天气在线»分析称，来自撒哈拉沙漠的«暖空气»进入欧洲大陆，导致欧洲中西部、南部异常炎热。日前发表在英国《自然·医学》月刊的一份研究报告显示，2022年夏季，欧洲有超过6.1万人死于高温相关疾病。受极端高温天气影响，中暑和心脏相关疾病的致死率显著增加。

该研究报告主要作者、巴塞罗那全球健康研究所教授琼·巴莱斯特表示，若不及时采取措施，到2030年，欧洲每年夏天将有超过6.8万人死于高温天气。国际红十字会呼吁欧洲各国政府应尽快为应对极端高温做好准备，并提醒欧洲居民和到访欧洲的游客注意防暑。