保障儿童权益：哈萨克斯坦与联合国儿童基金会深入合作

哈通社/阿斯塔纳/7月24日--政府副总理兼劳动和社会保障部部长塔玛拉·杜伊谢诺娃于23日与联合国儿童基金会欧洲和中亚地区副主任奥克塔维安·比沃尔举行了会晤。

联合国儿童基金会驻哈萨克斯坦代表阿尔图尔·范·迪森以及哈萨克斯坦卫生部、劳动和社会保障部、新闻和社会发展部、数字发展部、内务部等副部长，以及国家统计局和儿童权利保护委员会负责人出席了会议。

联合国儿童基金会代表对哈萨克斯坦在多方面保障儿童权益所采取的举措表示肯定，特别是对《社会法典》的通过和家庭数字卡项目的实施，以及在各地建立家庭支助中心等给予高度评价。他们表示愿意为进一步发展社会服务体系提供技术支持和资助，以提高社区工作的质量、效率和可及性。

双方还就联合国儿童基金会与哈萨克斯坦政府在提高儿童生活质量、儿童保护、社会服务等方面展开进一步合作进行了讨论。

双方达成一致，将共同讨论联合国儿童基金会提出的关于加强儿童保护措施、加强法制建设、预防虐待儿童（重点关注虐待根源）、扩大受教育机会、促进公务数字化、预防儿童虐待、早期干预和应对暴力侵害儿童行为等方面的建议。

【编译：阿遥】