韩媒：朝鲜向东部海域发射两枚短程弹道导弹

哈通社/阿斯塔纳/7月25日--据韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）25日表示，朝鲜前一天深夜11点55分许至当天零时在平壤一带向韩半岛东部海域发射2枚短程弹道导弹（SRBM）。

联参透露，2枚导弹均飞行400多公里后落入东海，韩美情报部门正在综合分析导弹的具体参数以及相关活动。朝鲜于本月22日向西部海域发射数枚巡航导弹，此次仅隔2天再次发起导弹挑衅。这也是朝方时隔5天再次发射弹道导弹，朝鲜19日向东部海域发射2枚短程弹道导弹。

有意见认为，朝鲜此次试射活动或意在抗议美军洛杉矶级核动力潜艇«安纳波利斯»号停靠济州海军基地。与俄亥俄级战略核潜艇（SSBN）和巡航导弹核潜艇（SSGN）不同，该舰不装备核导弹，也不属于战略武器。但从规模上看，是当前美国海军攻击型核潜艇的中坚力量。

分析认为，朝鲜当天发射弹道导弹或意在以导弹挑衅对抗韩美接连展示延伸威慑力量。此外，在韩国战争《停战协定》签署日（7月27日，朝鲜称“战胜节”）即将到来之际，朝方或欲借武力挑衅团结内部力量。

联参表示，朝鲜频繁发射导弹是有损韩半岛和国际社会和平稳定的重大挑衅行径，韩方强烈谴责朝鲜公然违反联合国安理会决议发射导弹，并敦促朝方立即停止挑衅。军方为应对朝鲜再次发起挑衅，将在韩美紧密合作下追踪监视相关动向，基于可压倒性应对朝鲜任何挑衅的能力保持坚固的防卫态势。