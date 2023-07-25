最新研究：抑郁症可能增加老年痴呆症风险

哈通社/阿斯塔纳/7月25日 —— 据中新社消息，美国有线电视新闻网当地时间24日报道，一项最新研究表明，成年后诊断出抑郁症可能会使老年患痴呆症的风险增加一倍以上。

这项研究24日发表于《美国医学会杂志·神经病学卷》(JAMA Neurology)。研究人员从1977年到2018年，对超过140万名丹麦成年人进行了定群研究。研究根据教育、收入、心血管疾病、糖尿病、药物滥用障碍和双相情感障碍等因素进行了调整。

研究结果显示，确诊为抑郁症的男性和女性患痴呆症的风险均增加了一倍以上，且男性高于女性；无论抑郁症是在早年、中年还是晚年被诊断出来，患痴呆症的风险都持续存在。

该研究的主要作者、宾夕法尼亚大学流行病学家兼神经病学主治医师霍莉·埃尔瑟(Holly Elser)表示，晚年的抑郁症通常被认为是老年痴呆症的早期症状，此前许多研究都将两者联系起来。但最新研究表明，早年和中年的痴呆症风险与抑郁症诊断之间也存在联系。

-因此，我们的研究结果提供了强有力的证据，表明抑郁症不仅是痴呆症的早期症状，而且还会增加患痴呆症的风险。-埃尔瑟说。