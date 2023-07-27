哈萨克斯坦代表团出席“金砖国家安全事务高级代表之友”会议

哈通社/阿斯塔纳/7月26日--据外交部新闻处消息，受金砖国家主席国南非邀请，哈萨克斯坦代表团最近在约翰内斯堡参加了“金砖国家安全事务高级代表之友”会议。此次会议不仅邀请了金砖国家成员国（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非）的代表，还邀请了“金砖之友”国家（阿联酋、白俄罗斯、埃及、伊朗、古巴、沙特阿拉伯）的代表出席。

哈萨克斯坦代表团由哈驻南非大使叶尔肯·阿赫音詹诺夫率领。

与会各方就“网络安全日渐成为发展中国家的挑战”这一主题展开了深入讨论，涉及各国在网络安全、多边合作、国际法和建立互信等领域面临的挑战等问题。

阿赫音詹诺夫指出，世界各国应共同努力解决网络安全问题。多年来，哈萨克斯坦一直高度重视网络空间安全保障工作。他表示，为了加强网络安全，哈萨克斯坦政府推出了国家数字网络安全理念。由于采取了切实可行的措施，哈萨克斯坦网络安全指数在全球排名逐年提高。

阿赫音詹诺夫强调，哈萨克斯坦愿意与金砖+国家开展对话和合作互动，共同推进信息安全领域的合作。

在会议期间，阿赫音詹诺夫还与南非总统府部长克胡姆佈德佐·恩茨哈夫赫尼举行会谈，讨论加强两国之间的双边多边合作等问题。他表示希望南非方面能够支持哈萨克斯坦在国际安全领域的倡议。

【编译：阿遥】