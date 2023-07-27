总统接见金融监管署署长

哈通社/阿斯塔纳/7月27日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫27日接见金融监管署署长扎纳特•埃利玛诺夫。

会谈期间，扎纳特•埃利玛诺夫就金融监管署开展的工作做出了汇报。

埃利玛诺夫表示，相互评估工作按照反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的标准顺利完成。

据其介绍，哈萨克斯坦获得了亚太反洗钱组织观察员地位，政府批准了2023-2025年打击影子经济综合行动规划。

通过金融监管署开展的工作，自今年年初以来，弥补了940亿坚戈的损失，追回了资产，并捣毁了5个犯罪团伙（另有3起案件正在处理中）。 为保护公民的健康，关闭了12家生产代酒的工厂，并禁止进口价值53亿坚戈的电子烟。

通过打击非法赌博工作，解散了11家隐藏赌场和 2 家博彩公司，暂停了22个金融金字塔，并向储户返还了19亿坚戈损失。 超过5 300个宣传金融金字塔的网站和账户已被封锁。另外，下调了14个地区的14种具有重要民生意义食品价格。

最后，托卡耶夫总统下达了一系列旨在保护商业、防止将资金非法转移到国外和挪用国家项目预算资金相关任务。

【编译：阿依波塔】