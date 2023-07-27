超强台风“杜苏芮”逼近中国

哈通社/阿斯塔纳/7月27日 —— 据中国媒体综合报道，今年第5号台风“杜苏芮”已加强成为超强台风。

据中国天气网消息，“杜苏芮”将是今年以来登陆我国强度最强、影响最广的台风。

7月26日8时，中国气象局启动台风二级应急响应，10时升级发布最高级别的台风红色预警，这也是今年首个台风红色预警。7月27日10时，中央气象台继续发布台风红色预警。

中国气象台7月27日06时继续发布台风红色预警：今年第5号台风“杜苏芮”（DOKSURI）（超强台风级）的中心今天（27日）早晨5点钟位于台湾鹅銮鼻南偏西方大约220公里的海面上，就是北纬20.1度、东经120.0度，中心附近最大风力有15级（50米/秒），中心最低气压940百帕，七级风圈半径300-450公里，十级风圈半径120-160公里，十二级风圈半径90-100公里。

预计，“杜苏芮”将以每小时10-15公里的速度向西北方向移动，强度将有所增强，然后逐渐向福建福清到广东惠来一带沿海靠近，并将于28日早晨到上午在上述沿海登陆，最大可能在福建晋江到闽粤交界沿海登陆（强台风级或超强台风级，45-52米/秒，14-16级）。