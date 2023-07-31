哈萨克斯坦将制定统一国产商品登记册

哈通社/阿斯塔纳/7月31日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫31日召开，提高国家对国内生产商的支持机制的有效性问题工作会议。

会议讨论了确认商品原产地为哈萨克斯坦的新方法。

与会人员建议，建立和维护统一的国产商品登记册，这些国产商品可以申请各类国家支持措施。

具体来说，根据对生产和技术条件的单次审核，例如根据对设计文件、生产场地、设备，以及专业人员的确认，将其加入国产商品登记册。

这一措施，能够为生产国产商品登记册中产品的企业提供获得国家支持政策的便捷性，以及取消有偿发放产品原产地认证证书规定。

此外，预计还能通过一些流程的自动化和数字化，减轻向其他国家出口产品的公司的负担。

总体而言，提高确认货物原产地为哈萨克斯坦机制的有效性，能够使国家支持措施明确针对国内生产商，刺激本地化发展，现代化和扩大国内生产设施，提高对各种商品定价的透明度等。

总理指出了，在制定新机制方面与阿塔梅肯企业家协会和其他各行业协会保持紧密合作的重要性。

-总的来说，该登记册应成为有关商品原产地的可靠信息的单一来源，并为诚实企业的利益而工作。-总理说。

【编译：阿依波塔】