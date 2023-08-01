哈-格政府总理在阿拉木图举行会谈

哈通社/阿拉木图/8月1日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫1日在阿拉木图会见到访的格鲁吉亚总理伊拉克利·加里巴什维利。

会谈中，双方就经贸和交通物流领域主要合作问题进行了讨论。

斯马伊洛夫指出，格鲁吉亚是哈萨克斯坦在南高加索地区的重要及可靠的合作伙伴。今年上半年，双边相互贸易量增长30%，总额达1.9亿美元。当前，政府间合作委员会为提高双边贸易开展了有效的工作。

总理指出，双边关系优先考虑过境和运输领域的合作。例如，如今两国在开发跨里海国际运输路线框架内的合作正在迅速加强。根据去年6个月的结果，通过中间走廊货物运输量增长77%，达130万吨。

-我们有意增加该地区的交通联系，并系统地改善过境条件。总体来说，我想强调，哈萨克斯坦政府打算继续开展很多计划，以确保哈萨克斯坦与格鲁吉亚在所有领域的伙伴关系蓬勃发展。-斯马伊洛夫说。

哈萨克斯坦总理强调，双方达成的共识有助于该运输路线的进一步发展。具体来说，数字化、确定固定运输标准和创建单一物流运营商等相关问题的进展尤为重要。

-在此之前，我们讨论了实施两国感兴趣的项目的大规模计划。我们着重关注中间走廊的发展，以及这方面的共同规划。目前，已签署了路线图。近日，我访问了中国，并与中国政府开展了富有成效的会谈。我谈及了我们的计划，以及跨里海国际运输路线的未来。我相信，我们将继续开展有效的合作。-加里巴什维利说。

格鲁吉亚总理则表示，格方愿意与哈萨克斯坦在所有领域开展有效合作。

【编译：小穆】