哈萨克斯坦致力于缓解阿富汗粮食危机 援助面粉和食品

哈通社/阿斯塔纳/8月3日--哈萨克斯坦外交部副部长哈纳特·图穆什今天在哈萨克斯坦-阿富汗商业论坛上表示，过去两年，作为人道主义援助的一部分，哈萨克斯坦已向阿富汗运送食品81节车厢。

-哈萨克斯坦与阿富汗之间的交往历史悠久，两国关系建立在睦邻互信和有效合作的基础上，并逐年得到加强。哈萨克斯坦希望阿富汗能够发展成为一个独立、和平、中立的民主国家，一个繁荣的国家。我们在对阿提供人道主义援助方面做了大量工作，为阿富汗人民做出了巨大贡献，并持续向他们提供物资支援。在过去两年中，我们向阿富汗运送了1万吨面粉和日用必需品、药品等。-他说。

哈纳特·图穆什介绍说，今年4月，哈萨克斯坦政府代表团对喀布尔进行正式访问期间，共计向阿富汗提供了81节车厢的食品援助。

-哈萨克斯坦政府正在积极与国际伙伴和组织进行合作，以缓解阿富汗的粮食危机。我们在联合国和伊斯兰合作组织项目框架内划拨专款帮助阿富汗人民。2023年4月，在粮食安全计划框架内，哈萨克斯坦向阿富汗提供了面粉，相关费用全部由哈萨克斯坦政府承担。-哈纳特·图穆什说。

【编译：阿遥】