儿基会加紧应对尼日利亚白喉疫情

哈通社/阿斯塔纳/8月5日 —— 据联合国新闻处消息，联合国儿童基金会5日表示，该机构驻尼日利亚办事处正在加大力度应对日益严重的白喉疫情。截至2023年7月，尼日利亚27个州报告了3850例疑似病例，其中1387例确诊为白喉。该疾病已导致122例死亡，病死率为8.7%。

白喉是一种高度传染性的疫苗可预防疾病，主要通过直接接触或通过空气中的呼吸道飞沫在人与人之间传播。这种疾病可以影响所有年龄组，但未接种疫苗的儿童尤其面临风险。在难以获得白喉抗毒素的地区，病死率可高达40%。

本轮疫情主要影响了卡诺州、约贝州、卡齐纳州、拉各斯州、联邦首都区、索科托州和赞法拉州，这些地区报告的疑似病例占98%。约71.5%的确诊病例发生在2-14岁的儿童中。

儿基会驻尼日利亚代表蒙杜亚特（Cristian Munduate）说：

-令人心碎的是，只有22%的确诊病例接种了常规的儿童免疫疫苗。大多数受影响的儿童，尤其是那些不幸去世的儿童，都没有接种过一剂疫苗。现在比以往任何时候都更需要帮助那些未接种疫苗的儿童。

采取关键干预措施

为应对疫情，儿基会正在与尼日利亚疾病控制中心、受影响的各州和国家初级卫生保健发展局密切合作，为规划和实施应对措施提供技术支持，包括：

规划、实施和资助风险沟通和社区参与活动；

向受影响的州运送疫苗和相关设备，并加强常规免疫接种；

对卫生工作者和志愿者进行服务提供、风险沟通和社区参与方面的培训；

监督疫情应对措施；

采购和供应口罩、洗手液和治疗白喉的抗生素；

为国家疾控中心的疑似病例检测提供实验室耗材和生物安全柜。

新冠疫情影响儿童疫苗接种

蒙杜亚特强调，迫切需要帮助因新冠疫情封锁而错过疫苗接种的儿童。

-在新冠封锁期间，许多儿童没有接种疫苗。我们现在迫切需要为这些儿童补种。这些‘零接种’的儿童，即那些连一剂疫苗都没有接种的儿童，是我们重点关注的对象。-她说。

鉴于这些令人担忧的统计数据，儿基会驻尼日利亚办事处敦促所有父母和监护人确保孩子们接受常规免疫接种，以保护他们免受白喉等可预防疾病的侵害。儿基会将继续努力应对疫情，并与政府合作，为每一个尼日利亚儿童创造一个更健康、更安全的未来。