哈萨克斯坦的部长们平时怎样使用公务车？
在这个部门的工作人员中，女性是实打实的以她们的工作成就撑起了«半边天»。负责接待记者的，是车辆服务中心副主任斯韦特兰娜·阿伊特拜克兹·巴基扎诺娃，她向我们介绍了该机构的工作日常。
斯韦特兰娜·阿伊特拜克兹在车辆服务中心工作了15年，她历经调度员、专家、科长等阶段，如今升任副主任职务。
车辆服务中心的工作从早晨6点开始
- 我们部门负责为国家机关的公务员，以及各部的部长、副部长和署长、外国使节团、其他因公需要用车的法人和个人提供专业和安全的公务用车服务。政府部门负责人会需要乘车前往指定地点执行公务，礼宾制度下需要为外国使节提供高规格的车辆接送，对于国家形象而言，这些都是很重要的工作。- 斯韦特兰娜·阿伊特拜克兹说。
车辆服务中心的主体设施占地共有3.2公顷，区域内包括3层楼的车库、办公楼、医疗站、维修部、车辆管理部、加油点等。哈萨克斯坦内务部专门安排了一支警务队，负责该设施区域的24小时安保工作。
司机们的工作是从每天早晨6点开始的。在上工前，所有的司机都必须接受一次快速的医疗检查，确保其血压正常，以及没有饮酒。
根据服务中心的职业道德规范，司机应着白衬衫、西装、领带。车辆在使用前必须进行清洗，确保车内干净且无异味。每天，检查站的机械师都会检查车辆，加满油，然后才能上工。
每天，都有330辆公务车从这里出发为国家机关提供公务用车服务。晚间，还有6~7台车负责值班，以备临时需要。
公务用车中哈国国产车辆数量占多数
在车辆服务中心的车库当中，总计有400多台公务车。年初至今，该机构新购进了20多台新车，主要是起亚K9和现代H350等型号。
- 绝大多数情况下，我们都会尽可能选择采购在哈萨克斯坦组装生产的车辆。可以说，中心的车队正在逐步完成向完全由国产车辆组成的方向转变。我们有很多为高规格活动提供的高档车辆。像是由卡拉干达汽车厂生产的宇通客车等。- 斯韦特兰娜·阿伊特拜克兹说。
此外，出于国家安全需要，对于由国家警卫局负责提供安全保障的人士，会提供专门进行了安全升级的特种车辆。
服务中心的车辆禁止擅自使用
车辆服务中心有着严格的管理制度规范。调度员会根据用车申请，向司机发出指示，并会记录每个部门在什么时间，申请了哪一辆车，进行了多少公里的行驶等等。并且各个部门使用车辆也有各自的配额限制。
- 我们部门的车辆号码很明显，在社会上会立刻被辨认出来，因此是被严格禁止用于私人用途的。比如用于接送某人孩子放学，或者出现在娱乐场所门外等情况，是被严禁的行为。驾驶这些车辆出城也是不允许的，会受到严格的检查。当然，如果是公务需要而出城活动，则需要提前与我们进行申请。我们会对所有车辆的活动进行全程的监督。- 斯韦特兰娜·阿伊特拜克兹说。
每个司机都对分配给他的车辆的清洁、完整性和后期操作负责。每日轮班后必须清洗汽车，未经清洗的车辆不得进入停车场。
与此同时，根据章程，中心的车队中，每辆新车的使用年限为7年，这是出于安全考虑。对于车龄超过7年的车辆，车队会对其实施除名处理，并根据相关机构或地方政府的申请，予以免费转让。
车辆服务中心的司机如何接受考核？
车辆服务中心的车队中，目前拥有244 名专职司机、72 名值班司机和 53 名公交车司机。
司机们的选拔非常严格，只聘请高素质、经验丰富的专家。他们的平均年龄都超过30岁。
汽车行业的安全服务部门定期检查驾驶员的知识和经验。为此，有用于驾驶考试的计算机和特制的驾驶模拟器。
- 申请工作的人员将会接受考核，我们会优先考虑分数最高的人。我们的机械师还会开出一辆值班车，让候选人驾驶并在城市中行驶。专业人士会立即发现经验丰富的候选人。这就是为什么我们的司机从来没有受到过投诉，也从来没有发生过事故。- 斯韦特兰娜·阿伊特拜克兹对这一点非常骄傲。
据她介绍，车队中经验丰富的司机还会被任命为新入职司机的导师。通过以老带新的方式，团队之间的连续性、组织性和专业性得以保持。
服务中心会为司机们提供公寓，以及各种其他福利。为了丰富司机们的日常生活，中心还会定期组织体育和文艺活动。
【编译：木合塔尔·木拉提】