科学和高等教育部：今年哈萨克斯坦将迎来多个外国高校分校

哈通社/阿斯塔纳/8月8日--科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克在今天的政府会议上表示，今年将迎来多个外国高等学府在哈萨克斯坦境内开设分校，这将进一步丰富我国教育资源。

-我们在国内设立外国高等院校分设机构方面投入了大量精力。在2022年，英国的德蒙福特大学将在阿拉木图建立分校，为本土学子提供更广泛的学术交流平台。除此之外，俄罗斯国立核能研究大学将在阿尔法拉比国立大学创设分校，俄罗斯石油天然气大学也将在阿特劳石油天然气大学拓展分设机构。而北哈萨克斯坦霍兹巴耶夫国立大学与亚利桑那大学之间的战略伙伴合作也将加深。-他说。

同时，他进一步透露，今年还有更多外国名校将在国内建立分校：

-苏格兰赫瑞瓦特大学将在阿克托别州朱巴诺夫国立大学校园开设分校；

-波兰经济大学将与塞梅沙卡里姆国立大学合作，共同开启新的教育机构；

-叶森诺夫大学将成立德国高等教育机构联盟，进一步促进国际教育交流。

努尔别克介绍说，明年还将有5-6所国际教育机构将在哈萨克斯坦开设新分校，为哈萨克斯坦的教育事业增砖添瓦。

【编译：阿遥】