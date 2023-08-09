哈萨克斯坦学子在深圳大学医学部参加暑期见习

哈通社/阿斯塔纳/8月9日--作为与中国高等院校开展国际合作的重要一环，阿尔法拉比哈萨克国立大学21名学子近日完成了在深圳大学医学部暑期学校见习。

这次见习让参与的大学生们深度融入了充满活力的教育环境，他们有机会接触到生物医学工程领域的前沿科研成果。

实习的课程设计充实且丰富，其中包括了深圳大学医学部教授们精心设计的课程。本次见习的一个重要议题是“基因组不稳定性与疾病”，由许兴智教授和武田俊一教授分别为学生们分享了在分子生物学和基因工程领域的知识和经验。此外，与人体衰老和代谢性疾病相关的领域也是见习的重要内容之一，刘宝华教授和刘杰教授为哈萨克斯坦的学子们详细解读了这一领域的最新发展和趋势。

通过这次实习，阿尔法拉比哈萨克国立大学的学生们积累了宝贵的知识和经验。这次实习不仅是一次深入的培训机会，也为哈萨克斯坦与中国在生物医学工程领域的国际合作搭建了更加紧密的桥梁。

在深圳大学医学部实习期间，领队教师团队不仅深入了解了医学和生物技术领域的最新研究动态，还与该大学的研究人员和教授建立了稳固的学术合作关系。

哈萨克国立大学将继续与深圳大学深化科研合作，相信这将会带来新的前景和成果，为加深两国在医学教育领域的合作作出贡献。

【编译：阿遥】