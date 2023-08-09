总统听取巴甫洛达尔州社会经济发展报告

哈通社/巴甫洛达尔/8月9日 —— 据总统府新闻局消息，正在对巴甫洛达尔州进行工作视察的托卡耶夫总统9日听取了该州社会经济发展和投资潜力报告。

巴甫洛达尔州州长阿塞恩·拜汗诺夫表示，该州上半年吸引了3440亿坚戈投资资金，较去年同期增长30%。

据他介绍，将在埃基巴斯图兹建设总额达350亿坚戈的硅生产厂，以及投资额达920亿坚戈的埃基巴斯图兹铁合金公司的（EkibastuzFerroAlloys）工厂。与此同时，RailCastSуstems公司计划建设投资额达780亿坚戈的铁路机车配件厂。

州长表示，将继续对一系列重大企业提供国家支持政策。

此外，总统还听取了Poly Metal International plc公司和巴甫洛达尔州热电站工作情况报告。

拜汗诺夫还就进一步扩大巴甫洛达尔州食品生产前景进行了汇报。据他介绍，该地区的牛奶生产和加工量正在增加。 今年还将新建10个现代化农场。 已投资超过300亿坚戈。

最后，总统向州长下达了继续保障该州社会经济发展规划，以及吸引外资领域开展有效工作等指示。

【编译：小穆】