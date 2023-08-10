三分之一的哈萨克斯坦国民对互联网质量不甚满意

哈通社/阿斯塔纳/8月10日 – 根据统计分析网站Data Reportal的数据，2023年年初哈萨克斯坦全国共有1773万互联网注册用户，占到了哈萨克斯坦总人口的90.9%，较上一年度增长了接近130万（1641万注册用户占总人口85.9%）。

不过，伴随着互联网使用人数的增长，哈萨克斯坦国民对于网络服务质量的不满也在上升。

根据哈萨克斯坦社会政策研究院在2023年6月开展的一项社会调查显示，哈萨克斯坦公众的35.4%对国内互联网质量表示不满，同时29.7%的受访者认为电话和移动通讯质量无法令人满意。这一数据高于2021年9月的调查结果，当时分别是24.1%和21.3%。

乡村地区的居民对网络质量尤为不满意，不满意的人数占到了乡村受访者总数的40.6%，而城市居民中不满意的数量占32.1%。

根据哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部年初的一项数据显示，截至目前，哈萨克斯坦仍有22.7%的乡村没有稳定的移动互联网服务。

按照地区计，阿拉木图州、江布尔州、阿克莫拉州、东哈州和阿克托别州的居民对互联网质量的不满度最高，而对互联网通讯覆盖率不满的民众则主要居住在奇姆肯特市、阿拜州、库斯塔奈州、东哈州、曼格斯套州。

根据Speedtest Global Index在2023年6月的统计榜，哈萨克斯坦移动通讯网络网速在全球140个国家和地区中位居第68位，较2022年提升了14位。其平均下载速度为 34.07 mbps。在前苏联空间内，哈萨克斯坦的移动互联网网速水平仅次于立陶宛和阿塞拜疆。

而在固定宽带网络速度方面，哈萨克斯坦在180个国家和地区中位列第94位，平均下载速度位44.94 mbps。这一排名低于摩尔多瓦（第34位）、俄罗斯（第56位）、拉脱维亚（第62位）、爱沙尼亚（第65位）、乌克兰（第68位）、蒙古（第73位）、吉尔吉斯斯坦（第84位）、乌兹别克斯坦（第85位）。

英国网站 cabel.co.uk 每年都会通过比较世界各国的移动互联网价格来发布一项名为«全球移动数据定价（Worldwide mobile data pricing）»的排行榜。根据2022年的数据，哈萨克斯坦的1GB移动互联网费用为177.22坚戈，在233个国家和地区中位居第16位，属于全球最便宜的网络资费水平。相比之下，俄罗斯 1 GB 为 229.91 坚戈。

根据哈萨克斯坦移动运营商提供的自费价格，哈国国民平均每人每月需要为移动网络付出的开支水平为3 208坚戈，相当于最低工资的4.5%（哈国2023年最低工资标准为7万坚戈）。

而固定宽带网络资费的开支则是平均每人4 813坚戈。

因此，一个三口之家为互联网服务需要支付的费用大约为14500坚戈，四口之家是18000坚戈。越是人口多的大家庭，在这方面需要支付的费用将越多。

【编译：木合塔尔·木拉提】