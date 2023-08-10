能源部长：萨热阿尔卡天然气管道或将与俄罗斯天然气管道系统相连接

哈通社/科克舍套/8月10日--今天，能源部部长阿勒马斯阿达姆·萨特哈利耶夫在与斯捷普诺戈尔斯克市民举行的座谈会上表示，萨热阿尔卡天然气管道或将与俄罗斯天然气管道系统实现连接。

座谈会上，萨特哈利耶夫向市民们介绍了为确保长期价格稳定并防止哄抬气价而采取的液化气市场改革措施。

他特别提到，在哈萨克斯坦北部和东部地区天然气化项目框架下，哈萨克天然气国有公司（QazaqGaz）已经启动了别伊涅乌-博佐伊-奇姆肯特天然气管道二线的设计工作，计划于今年年底前完成。这一项目预计将于2026年底前完工。

另外，萨特哈利耶夫还透露，能源部正在考虑将萨热阿尔卡天然气管道与俄罗斯天然气管道系统连接起来的方案，目前正处于可行性研究报告的准备阶段。

-一旦天然气管道线路和天然气价格走向得到确认，将会正式确定共和国北部和东部地区天然气化最佳方案。-萨特哈利耶夫称。

萨热阿尔卡天然气管道项目旨在为哈萨克斯坦首都及中部地区居民供应天然气，全长 1061 公里，由萨姆鲁克 - 卡泽纳 国家基金注资。

【编译：阿遥】