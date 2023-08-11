哈萨克斯坦大力建设电动汽车基础设施

哈通社/阿斯塔纳/8月11日 -- 为推动能源转型和经济脱碳，哈萨克斯坦出台了建设电动汽车基础设施的措施。

目前阿斯塔纳有51个充电站，阿拉木图有52个，巴甫洛达尔市和阿克套市以及阿斯塔纳—舒钦斯克高速公路上各有1个充电站。

此外，哈国还有许多由私人和企业安装的电动加油站。

哈萨克斯坦也有超快速充电站。如首都塔兰塔综合体内设有6个特斯拉超级充电站。

哈政府支持改善电动交通使用条件的措施。为了进一步逐步发展EZS网络，于今年7月召开会议，批准了到2029年在哈国所有主要城市建立电动汽车必要基础设施的路线图。

该路线图规定了有关基础设施的设计和安排、电动汽车充电国产设备的生产，以及确定电动汽车充电站及其安装地点的需求等方面的监管和技术要求。

还规定引入各种激励措施和机制，以发展电动汽车和相关基础设施的使用。

目前，江淮iEV7S和起亚EV6乘用电动车的生产项目已在哈萨克斯坦实现投产。

据统计，自2016年以来，萨热阿尔卡汽车制造有限责任公司（SaryarkaAvtoProm LLP）已生产了140辆电动汽车。

【编译：木合塔尔·木拉提】