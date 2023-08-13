政府副总理主持召开会议 探讨大棚经济发展前景

哈通社/阿斯塔纳/8月13日--据总理官网消息，政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林周六主持召开会议，讨论大棚经济发展议题。

农业部副部长阿曼哈里·别尔达林介绍说，截至去年年底，哈萨克斯坦温室大棚面积为1.2千公顷，减少了232.3公顷。

他解释称，大棚面积减少是因为生产成本较高，而企业利润较低。

他介绍说，目前，绝大多数温室大棚集中在突厥斯坦州（824.2公顷）、阿拉木图州（79公顷）、卡拉干达州（43公顷）和奇姆肯特市（139.2公顷）。相比之下，哈萨克斯坦其他地区的温室大棚面积较小。

别尔达林表示，农业部正在研究在淡季期间对用电、用气和用煤成本进行补贴。他还提到，农业温室的国家标准已经获得批准，并于今年5月1日正式生效。

此次会议还通过视频方式邀请了农业生产者代表参加。

突厥斯坦州Агротур农场经理图尔森·塔斯霍佳耶夫表示，大棚种植户的问题已经开始得到解决。

-相关工作已经取得了进展，制定温室农户标准的问题已经解决。至于煤炭，我们已经成立了合作社，并与相关企业签订了供应合同。我们已经购买了约3-3.5万吨煤炭。我们不敢多买，因为大量储存可能引发火灾。等天气变凉后，农民将开始购买燃料。如果实行补贴，大棚经济必定会积极发展，农户也会为丰收而努力。-他说。

未来，计划将在投资补贴范围内，将温室综合体建设和扩建项目补贴比例从25%提高至30%。该补贴规则草案有望在9月底之前获得批准。

此外，为促进大棚蔬菜生产，国家还将继续加大支持力度，对化肥、杀虫剂、生物剂和生物制剂购买成本进行补贴。此外，还将通过供应灌溉水、黄瓜和番茄种子来提供支持。

政府还计划在Агробизнес综合信贷项目框架内，为温室大棚建设提供优惠贷款。

【编译：阿遥】