哈萨克斯坦第一副外长将出访阿根廷、智利和巴西

哈通社/阿斯塔纳/8月14日 ——哈萨克斯坦外交部发言人阿伊别克·斯马迪亚尔沃夫在14日举行的新闻发布会上表示，哈萨克斯坦外交部第一副部长海拉特·奥马若夫将于8月21~24日期间访问阿根廷、智利和巴西。

-哈萨克斯坦和巴西外交部之间政治磋商会第4次会议将在布宜诺斯艾利斯举行。此外，第一副外长还将出席哈萨克斯坦名誉使馆开馆仪式，并与当地政治和社会代表举行会谈。-外交部新闻发言人说。

斯马迪亚尔沃夫表示，奥马若夫将出席哈萨克斯坦和智利外交部政治磋商会第3次会议。会谈中，双方将就太平洋联盟框架下的互利合作，以及哈萨克斯坦加入经济合作与发展组织的前景、两国之间的签证、贸易和投资合作问题进行讨论。

访问巴西期间，哈萨克斯坦第一副外长将同当地商界代表举行圆桌会议，讨论哈萨克斯坦投资和出口潜力。与此同时，奥马若夫还将出席哈萨克斯坦驻圣保罗名誉使馆开馆仪式，并同巴西全国工业联合会主席吉尔伯托·波切洛·佩特里举行会谈。

-访问上述国家，预计将达成旨在建立贸易和投资合作，以及加强国际组织框架下的相互协作的新协议。

【编译：小穆】