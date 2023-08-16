跨里海国际运输走廊将迎来提升：波季港多式联运码头建设项目奠基

哈通社/阿斯塔纳/8月16日--据外交部新闻处消息，在哈萨克斯坦驻格鲁吉亚大使馆的支持下，哈格两国未来全球基础设施奠基仪式日前在格鲁吉亚波季市隆重举行。

在PTC控股集团的积极推动下，波季港多式联运码头建设项目前期拆除工作正如火如荼地进行，同时即将开启施工阶段。这座即将建成的码头将为跨里海国际运输走廊的货物运输提供重要支持，有望显著提升这一国际运输通道的货运量。

在奠基仪式上，PTC控股集团的董事长提穆尔·卡拉巴耶夫表示，多式联运码头项目将是哈萨克斯坦在波季实施的首个基础设施建设项目。波季港作为格鲁吉亚最大的海港之一，也是跨里海国际运输走廊的重要支撑点。

卡拉巴耶夫进一步介绍说，在新建码头投入运营的初期，将重点关注吸引来自跨里海国际运输走廊和CASCA+多式联运路线框架内的货物。根据他提供的数据，2021年，跨里海国际运输走廊线路的货运量达到2.52万标准箱，而2022年则增长至3.36万标准箱，预计在2023年将进一步增长至5.29万标准箱。

PTC控股集团的发展总监沃勒扎斯·阿热克巴耶夫透露，该项目的总投资额预计在1500万至2000万美元之间。哈格两国的项目合作将在平等的基础上进行融资。他还表示，计划在2024年第一季度完成对一期项目的调试工作，新建码头的最大吞吐量将达到每年45万标准箱。

【编译：阿遥】