政府总理主持会议讨论曼格斯套州电力供应稳定工作

哈通社/阿斯塔纳/8月17日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫17日主持召开会议，讨论研究提升西部地区，特别是曼格斯套州电力供应稳定性的议题。

会议听取了曼格斯套核能联合企业维修工作进展情况的汇报，并对为稳定曼戈斯坦州电力供应所采取措施进行审议。

会议强调，作为紧急措施的一部分，计划通过兴建新的电网设施来加强西部能源区的电力供应。这将在很大程度上确保不对消费者采取限制措施，即使在曼格斯套核能联合企业的发电机组停机的情况下，乌拉尔-阿特劳-曼格斯套转接电网也能够解决电力短缺问题。

与此同时，鉴于曼格斯套州未来用电需求将进一步增加，会议还制定了一系列长期措施。其中包括通过建设500千伏输电线路，实现西部电网系统与哈萨克斯坦统一电网系统之间的互联互通。

此外，会议还决定在西部地区启动新的能源开发项目。另外，会议还强调了对现有发电设施进行现代化改造的重要性。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，曼戈斯坦州应加快实施能源开发项目。他强调，必须在今年年底前完成该州电力供应稳定工作，以防止继续采取限电措施。

【编译：阿遥】