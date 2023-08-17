国家元首接见内务部部长 听取上半年工作汇报

哈通社/阿斯塔纳/8月17日 – 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统17日在总统府接见了内务部部长玛拉特·阿赫梅特詹诺夫。

据总统府新闻局消息，在会谈中，内务部部长向国家元首就国内当前的犯罪率情况，以及6月30日举行的内务部扩大委员会会议明确的各项任务的执行情况等进行了汇报。

内部部部长向总统表示，报告期内，哈萨克斯坦整体犯罪率有所下降，谋杀、破坏公物、盗窃、抢劫、偷盗牲畜和严重伤人等犯罪行为明显减少。

内务部长还向总统介绍了正在首都开展的旨在针对互联网欺诈的CyberPol项目进展情况。

此外，部长还报告了当前打击毒品犯罪工作的结果。根据部长的介绍，今年年初至今哈国执法机关供查获毒品14.3吨，其中海洛因71.5公斤，合成毒品652公斤。捣毁制毒窝点52处，查获用于制毒的前体85吨。

除此以外，针对有组织犯罪行为正在开展37件案件的调查工作，针对人口贩运犯罪行为的案件111起。

内务部长还向总统汇报了旨在加强打击家庭暴力犯罪的相关措施进展。他表示，目前在哈萨克斯坦，家暴案件已不再需要受害者本人申诉，即可由警方立案调查。

国家元首还听取了内务部长关于预防交通事故和对私人进口外国汽车进行合法化登记工作的成果。

托卡耶夫总统向内务部长明确提出，执法机构在开展工作期间必须确保严格遵守法律规范，保障公民的宪法权利。随后，总统向内政部领导层布置了多项任务，以进一步提高法制秩序和公共安全水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】