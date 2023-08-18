农业部长与沙特阿拉伯农业大臣举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/8月18日--据农业部新闻处消息，哈萨克斯坦农业部长叶尔波勒·卡拉舒科夫17日与沙特阿拉伯环境、水资源和农业大臣阿卜杜勒拉赫曼·法德利会面，双方就哈萨克斯坦农产品出口至沙特阿拉伯的相关议题进行了磋商。

卡拉舒科夫指出，已有34家国内肉类和蜜蜂产品生产商被纳入了面向沙特的出口商名单中，且已有首批货物成功抵达沙特阿拉伯。然而，沙特方面于今年8月颁布了新规定，要求出口商必须获得沙特清真中心的许可证方可进行出口。

针对此情况，卡拉舒科夫建议沙特代表团充分考虑允许哈方企业向沙特供应农产品，同时提议双方在哈萨克斯坦设立清真中心，共同对出口农产品进行检测认证。

他进一步建议在哈萨克斯坦标准化与计量研究院的基地上推动这项合作。

卡拉舒科夫还提到，哈萨克斯坦特别对于发展农产品加工和食品生产项目表现出浓厚兴趣。他邀请沙特企业在哈萨克斯坦开展食品生产的本土化项目。

此外，卡拉舒科夫向沙特代表团详细介绍了两国在伊斯兰粮食安全组织框架内的合作进展。他强调，通过这一合作框架，各方能够实现农业的可持续发展，确保粮食安全，并促进经济和人道主义合作。

【编译：阿遥】