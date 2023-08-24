哈萨克斯坦移民政策注重引进高素质人才

哈通社/阿斯塔纳/8月24日 – 2023年上半年共有1.5万多名海外哈萨克族裔血亲同胞移民哈萨克斯坦。

劳动和社会保障部移民委员会主席阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫24日在首都召开的新闻发布会上，就哈萨克斯坦当前的移民领域相关工作情况等进行了介绍。

根据他的说法，在落实2023~2027年移民政策概念的结果下，哈萨克斯坦在今年首次出现了近11年来的正向移民流入。上半年来哈定居者主要来自独联体国家、中国和蒙古等国，其中适龄劳动力7059人。

上半年，在以长期定居为目的的移民者当中，2520人拥有高等学历，1655人拥有中等职业学历，2884人拥有中等学历。

具有技术、经济、教育和医学专业知识的外国移民在移民者中的比重正在不断增加。

阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫说：

- 国内内部迁徙可以说非常稳定。上半年，全国范围内有16万居民进行了国家内部的迁徙，较去年同期下降了11%。国内的迁徙，主要是向大城市的移入，占到了40%。

随后，阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫详细的介绍了移民政策概念的主要方向。

委员会主席说：

- 第一个方向是教育移民，其目标是将哈萨克斯坦定义为对科学家和专家有吸引力的国家，使其能够发展为区域教育中心。为此，正在开展创建拥有现代化校园和科学实验室的行业大学的全面工作。最近的两年时间里，哈萨克斯坦建立了6所国际知名大学的在哈分校。同时，通过一系列的工作成果，在哈外国留学生占大学生总数的比例也从4.1%提升到了4.4%。

根据他的介绍，政策概念的第二大方向，是发展在商业移民框架内扩大国家投资吸引力的措施。

委员会主席说：

- A-5标准的投资者已经不再需要得到外国劳工许可。今年以来，已向76名外国公民发放了此类投资者签证。对于有潜力的投资者，将根据«统一申请»原则，通过驻外机构快捷的为其办理个人身份代码（ЖСН）和电子密钥（ЭЦҚ）。同时，还计划推出一种名为 A-6 的新型长期投资者签证，持有此类签证的人员可获得长期居留许可。

对于在海外经营成功的商业实体的哈萨克族裔外籍人士，哈萨克斯坦政府出台了为其提供《先祖之路卡（Ата жолы картасы）》的政策。该卡的一大特点是，其持有者可在保留外籍身份的同时，享有除政治权利以外与哈萨克斯坦公民相同的其他所有权利。

第三个方向，吸引专业技术人才移民哈萨克斯坦。据阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫介绍，从今年7月1日起，中央和地方执行机构之间已经通过相互协作，在批准的紧缺职业清单框架内开始实际工作。 目前从事该清单职业的外国人可以通过简化程序获得居留许可。

第四个方向则是对«血亲同胞»申请规则的优化。从7月1日起，哈萨克斯坦驻外使馆将能够根据«单一窗口»规则受理境外哈萨克族裔提交的相关申请。

【编译：木合塔尔·木拉提】