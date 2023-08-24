哈萨克斯坦总统在“金砖+”国家元首对话会发表视频讲话

哈通社/阿斯塔纳/8月24日 —— 应南非总统西里尔·拉马福萨的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫24日以在线形式出席金砖国家领导人第十五次会晤框架下在约翰内斯堡举行的“金砖+”国家元首对话会，并以上海合作组织轮值主席发表了讲话。

讲话中，托卡耶夫总统感谢南非总统的邀请，他同时还指出，今天的峰会将显着加强金砖国家的作用，为解决世界许多紧迫问题做出贡献。

哈萨克斯坦总统表示，这一重要会谈是在国际局势紧张之际举行，其特点是政治压力、对抗和大规模制裁。在这方面，托卡耶夫总统表达了对区域间合作前景的观点。

-当前，上海合作组织的声誉不断提升，已得到广泛认可。该组织联合拥有巨大人力资源、自然财富和技术潜力，以及经济快速发展的国家。哈萨克斯坦作为上合组织创始国之一，有意将组织打造成一个更有效的平台，能够在担任主席国期间应对未来的挑战。二十多年来，上合组织在发展多边关系和地区合作方面积累了丰富经验。-他说。

考虑到金砖国家和上合组织的共同利益和优先事项，哈萨克斯坦总统提出了在以下主要方向开展共同合作。

-我们必须在《联合国宪章》的基础上寻求合适的和平、稳定与安全方案。 为此，我在今年上合组织峰会上提出了“关于实现公正和平与和谐的世界团结”倡议。这一倡议旨在促进全球安全与稳定，推动建立更加合理的世界政治经济秩序。-托卡耶夫说。

总统认为，金砖国家和“金砖+”框架下的合作伙伴可以共同实现该倡议。他强调，上合组织、金砖国家和“金砖+”国家应结合在数字环境、电子商务、网络安全方面的潜力来扩大信息交流。

此外，哈萨克斯坦总统邀请所有合作伙伴联合落实有关“北-东”和“东-西”交通走廊的经贸和交通运输投资项目。

-跨里海国际运输走廊可以补充重要的“一带一路”倡议，为贸易合作带来了巨大机遇。这种合作将有助于区域间贸易的发展，以及充分发挥我们区域的运输和过境潜力。-他说。

会上，托卡耶夫总统还谈及了全球气候变化问题。

-众所周知，气候变化将在全球范围内产生负面影响。近年来，南亚和中亚国家遭遇极度干旱，其他自然灾害更加频繁。对此，哈萨克斯坦提议在上海合作组织宣布2024年为“生态年”，并有意为解决这一紧迫问题开展共同的努力。《上合组织生态年行动计划》是即使提出的倡议。希望这一倡议得到金砖国家的支持。-总统说。

哈萨克斯坦总统讲话中还提及了已成为全球重要议程的食品安全问题。他指出，世界四大粮食生产国中有三个是金砖国家，而金砖国家农业国内生产总值合计占全球一半以上。对此，他表示，有必要采取适当措施减少各国之间的粮食不平衡。

-我们必须使世界粮食和化肥供应免受任何制裁和限制的影响，不受政治影响。-他说。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦寻求加强与金砖国家和非盟的多边合作，并希望为增强金砖国家的潜力做出贡献。

-我坚信需要加强集体努力，以确保全球安全、可持续发展和包容性。-总统说。

最后，哈萨克斯坦总统就印度航天器在月球南极成功着陆向印度总理纳伦德拉·莫迪表示祝贺。

【编译：小穆】