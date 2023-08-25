六个国家将于明年成为金砖国家合作机制成员国

哈通社/阿斯塔纳/8月25日 -- 南非总统拉马福萨周四（8月24日）宣布，金砖国家（BRICS）合作机制将于明年初接纳阿根廷、沙特阿拉伯、阿联酋、伊朗和埃塞俄比亚6个新成员。

在2023年8月24日于约翰内斯堡举行的第十五次峰会上，金砖国家成员国（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）通过了《约翰内斯堡宣言》。此外，从 2024 年开始，将有 6 个新国家成为该组织的成员：阿根廷、沙特阿拉伯、阿联酋、伊朗和埃塞俄比亚。

南非总统拉马福萨在峰会上表示，金砖国家致力于包容性多边主义和遵守国际法，特别是《联合国宪章》所载的原则。

他强调，分歧和冲突应该通过对话协商和平解决。

拉马福萨还表示，考虑全球金融架构的稳定性以及增强其稳定性的新机遇，金砖国家成员国正在研究发行以本国货币运作的各类支付金融工具的可能性。

他还指出，此次峰会峰会确认了民间交流的重要性，增进了相互了解、友谊与合作。

金砖国家22日起在南非约翰尼斯堡举行为期3日的峰会。值得一提的是，这是COVID-19疫情后该组织的首次线下峰会。

«金砖国家»最初是指巴西、俄罗斯、印度和中国四国。 因为这四个国家英文首字母组成的«BRIC»一词，其发音与英文的«砖块»非常相似，所以被称为«金砖四国»。

现阶段有40几个国家有意加入金砖国家，其中伊朗、委内瑞拉、阿尔及利亚等22国已提出加入的正式请求。

值得一提的是，托卡耶夫总统24日晚受邀以线上形式出席了金砖国家第15次峰会，并发表了讲话。

【编译：木合塔尔·木拉提】