政府总理出席欧亚政府间理事会非例行会议

哈通社/阿斯塔纳/8月25日--日前在亚美尼亚萨卡索市举行的欧亚政府间理事会非例行会议讨论了进一步发展欧亚经济联盟一体化进程计划，亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯政府首脑出席会议。

会议期间发表讲话的哈萨克斯坦总理阿里汗·斯马伊洛夫表示，欧亚经济联盟成立近10年的时间里，在法律框架，形成统一的对外贸易监管制度和创造畅通的国内贸易方面开展了大量工作。

-我们各国之间的关系在经济合作的支撑，以及相互尊重和支持的基础上得到了迅速发展。-他说。

政府首脑表示，通过共同努力，联盟的潜力正在不断扩大，这也证明了欧亚一体化的有效性。

同时，阿里汗·斯马伊洛夫强调，要全面实现联盟创建时期设定的目标和任务，欧亚经济联盟国家的人民和工商界应感受到一体化的益处。

-它将展示联盟工作的主要结果和成果，以及进一步发展一体化的具体建议。 委员会已经开始准备该报告，希望报告能够完整、客观的的说明个别协议未得到执行的具体原因。-他说。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，在今年5月举行的最高欧亚经济理事会会议上谈到了对欧亚经济联盟法律框架进行全面分析的必要性。

总理指出，认清当前的形势才能对一体化的新机遇做出规划：

-欧亚经济联盟正在经历一个成熟期。 我们认为，在将新领域纳入整合过程时必须小心谨慎，这种做法可能会对联盟的工作产生不利影响。 这份报告使我们能够评估欧亚经济联盟的现状、纠正错误并确定未来经济一体化的发展概念。

斯马伊洛夫表示，哈萨克斯坦认为欧亚经济项目的发展应建立在经济实用主义的基础上。 在这方面，哈萨克斯坦制定了一份宣言草案，为欧亚经济联盟的进一步发展指明了方向。

他介绍说，哈萨克斯坦有意通过实施互利合作项目、加强运输和物流合作，以及创建共同金融市场来加强工业和农工综合体。 此外，哈萨克斯坦还指出了发展欧亚经济委员会和观察员国，以及与有意向的的其他国家建立合作的重要性。

最后，总理指出，要实现经济质的突破，需要稳定的基础。

-哈萨克斯坦愿积极寻找新的发展机遇，加强相互关系，解决共同的经济挑战。 相信通过共同努力，欧亚经济联盟一定能够迈向更高水平、更高质的发展。-斯马伊洛夫说。

【编译：阿依波塔】