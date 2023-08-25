托卡耶夫总统向全国教师大会致贺信

哈通社/阿斯塔纳/8月25日 – 国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向正在举行的主题为《公正的哈萨克斯坦：优质的知识、诚实的一代、成功的民族》全国教育工作者八月会议致贺信。

出席会议的政府副总理兼劳动和社会保障部部长塔玛拉·杜伊谢诺娃向与会者们宣读了总统的贺信。

总统在贺信中说：

- 尊敬的大会与会者们！崇高的教师们！我已最诚挚的心情，祝贺哈萨克斯坦共和国全国教育工作者八月大会的顺利召开！在新学年即将来临之际，来自全国各地的教师们齐聚一堂，围绕如何更好的向下一代传授知识相互交流经验的这场盛会，已经成为了我国的一项优良传统。

托卡耶夫总统在贺信中指出，每年的全国教育工作者八月大会，是能够影响到国家未来的重要事件。

总统强调，有效的开展素质教育，是确保哈萨克斯坦成为一个有竞争力的文明国家的保证。

总统在信中写道，人类历史上的一切成就，都毫无疑问的属于知识的胜利。正因如此，唯有培养出高素质的、拥有丰富知识和学识的下一代，才能塑造民族的新素质，使国家在国际社会中始终居于优秀之林。

托卡耶夫总统在贺信中说：

- 我们的民族导师阿赫梅特·拜图尔森诺夫曾说过，«教师-是学校的灵魂，教师什么样，学校便是什么样»。我们国家的未来取决于受过教育、勤劳、爱国的年轻一代。教育青少年成为诚实的公民，向他们灌输良好的价值观是一项非常重要的任务。 正因如此，我想要借此机会，向光荣履行这项负责任工作的全体教师界表示诚挚的感谢。

在宣读了总统的贺信后，副总理兼劳动和社会保障部部长塔玛拉·杜伊谢诺娃表示，正如托卡耶夫总统在贺词中所说，哈萨克斯坦历来重视教育事业的发展，为青年人的全面发展创造了一切必要条件。

她说：

- 一大批符合现代要求的教育机构正在建设中。此外，还通过了立法强化了教师的地位。通过持续不断地开展一系列支持性措施，政府将大力改善教师的收入等社会状况。

25日，主题为《公正的哈萨克斯坦：优质的知识、诚实的一代、成功的民族》全国教育工作者八月会议正式开幕，今年的大会以全新模式（线上线下同时举办）在全国20各地区同时举行，共有1.2万名教师出席。

【编译：木合塔尔·木拉提】