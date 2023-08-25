苏丹两百多万儿童因冲突流离失所

哈通社/阿斯塔纳/8月25日--据联合国官网消息，联合国儿童基金会24日发布消息称，在过去52天里，苏丹新增的流离失所儿童人数超过了前四年的总和。如果没有和平，苏丹儿童的未来将岌岌可危。

儿基会数据显示，自四个月前苏丹爆发冲突以来，至少有200万儿童被迫离开家园，相当于平均每小时新增700多名流离失所儿童。随着暴力活动继续肆虐，预计将有170多万儿童在苏丹境内流动，超过47万儿童越境进入邻国。

儿基会驻苏丹代表奥布赖恩（Mandeep O Brien）表示，在短短几个月内，就有200多万儿童因冲突而背井离乡，还有无数儿童被困在残酷的冲突中，发起团结一致的共同应对已迫在眉睫。

儿基会称，目前苏丹有近1400万儿童急需人道主义援助。许多儿童每天都面临着多重威胁和可怕的经历。

根据联合国评估的苏丹粮食安全阶段综合分类（IPC）报告，2023年7月至9月期间，将有2030万人面临粮食不安全问题，这可能进一步使近1000万儿童的健康和营养状况恶化。

目前，苏丹有940多万儿童无法获得安全饮用水，340万5岁以下儿童暴露在感染腹泻和霍乱的高风险中。

在过去的四个月里，儿基会一直在为苏丹各地的400多万儿童、母亲和家庭提供健康、营养、水卫项目、教育和保护服务。

在未来的100天里，儿基会急需4亿美元维持和扩大危机应对工作，为最弱势儿童提供支持。

儿基会继续呼吁冲突各方优先考虑儿童的安全和福祉，确保对儿童的保护，使人道主义援助能够畅通无阻地进入受影响地区。各方必须毫不拖延地提供拯救生命的人道主义支持，以保障数百万弱势儿童的权利。