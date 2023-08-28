东哈州青铜时代古墓出土大量珍贵文物

哈通社/阿斯塔纳/8月28日 – 哈萨克斯坦阿尔法拉比哈萨克国立大学考古团队近日同英国剑桥大学专家组共同在东哈州开展的考古发掘中，发现了一处埋葬着青铜时代女性的墓地。随着 180 个壁龛和一件描绘青蛙的精美银饰的被发现，该遗址的重要性进一步加深。

通过与剑桥大学的专家组开展的合作，哈萨克国立大学考古学系主任雷纳特·朱马塔耶夫正带领着一支团队，通过对东哈州斋桑县阿伊纳布拉克村附近的古墓群进行考古勘察工作，逐渐揭开许多被历史尘封的秘密。针对这个古墓群的系列考古工作最初在2016年由阿布德仕·托列巴耶夫教授的团队开启。

- 我们在莫斯科、伦敦和喀山的国际展览上展示了工作成果。 通过«阿尔泰——突厥世界的摇篮»展览，我们加强了与剑桥大学的关系。自 2020 年以来，考古发掘一直与科学家丽贝卡·罗伯茨合作进行。- 雷纳特·朱马塔耶夫说。

据介绍，2017年，考古团队首先在位于当地一个名为年在艾纳布拉克的地方发现了一系列古代墓地，并发掘出了许多属于青铜时期的文物。随后几年，勘探、考古工作便在附近区域持续开展。

出土文物在东哈州历史和地方志博物馆展出，地方政府提供的预算拨款促进了这些宝贵作品的保存。

为了促进知识交流和合作，当地政府授权召开一次题为《阿尔泰——突厥世界的摇篮》的年度国际会议。 这个平台为当地考古学家提供了与外国科学家互动的机会，让他们获得不同的观点和丰富的经验。

这些考古举措得到了人类学家、动物考古学家以及冶金和土壤分析专家等的支持。 这种协作方法使团队能够有效地深入研究历史的复杂层面。

今年，该团队的努力取得了更多发现。艾纳布拉克-特米尔苏墓地的地图已被仔细绘制，并探索了多个封土堆。

针对其中一个封土堆的发掘期间，发现了一名妇女的遗骸。 在遗骸旁边，还发现了一系列有趣的文物，包括银盘、180 个壁龛和一件带有青蛙图案的独特银制品。

虽然这些发现的确切时代仍有待通过先进的科学分析来确定，但这件青蛙装饰的文物具有巨大的意义。 学者们将青蛙主题与中国和埃及发现的与水有关的仪式联系起来，为正在进行的研究增添了一层有趣的色彩。

- 我们的探索还远没有结束。我们计划在今年的年底发表一篇全面的论文来讨论此次发现的详细内容。- 雷纳特·朱马塔耶夫说。

值得一提的是，此次考古发掘工作在哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫关于哈萨克斯坦对培养科学人才的承诺框架下得到了一系列的支持和资助。针对年轻学者的支持工作也在有条不紊的事实当中。

随着东哈州不断揭开其历史宝藏，每件文物和启示都证明了人类对理解我们的起源和前人叙述的永恒追求。