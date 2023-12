哈韩文化交流年框架下将举行哪些活动

哈通社/阿斯塔纳/8月28日 —— 2022~2023年哈萨克斯坦-韩国文化交流年框架下,韩国文化体育观光部和韩国文化产业交流财团(KOFICE)将举办各类多彩活动,宣扬两国友谊。

据韩宣网消息,文化交流年框架下,韩国艺术综合大学和朱尔艮诺夫哈萨克国立艺术学院正在拍摄题为《Korea and Kazakhstan, Time of Diaspora and Space of Intersection》的纪录片。

9月8日,将在“韩国动画特别展”框架下为哈萨克斯坦观众放映12部韩国动画片。10月21日,“哈萨克斯坦动画特别展”将在韩国举行。

9月23日,韩国国立剧院和盘索里艺团与哈萨克传统冬不拉演奏团一起在阿拉木图剧院举行传统音乐晚会。

11月11~12日,韩国文化产业交流财团将同哈萨克斯坦国立共和国韩民族音乐戏剧院,在哈萨克斯坦国立剧院表演有关檀君传说的戏剧。

11月14~12月8日期间,韩国著名摄影师Kim Ok-sun将在哈斯铁耶夫哈萨克斯坦国立艺术博物馆举行个人摄影展。

据悉,为庆祝两国建交30周年,哈韩双方2019年宣布2022和2023年为“相互文化交流年”。

【编译:小穆】