法国今年新学年起禁止学生穿“阿巴亚”长袍上学

哈通社/阿斯塔纳/8月28日 —— 据联合早报网消息，法国在新学年开学前宣布，禁止学生穿阿巴亚长袍上学。

据了解，名为阿巴亚（abaya）的宽松长袍，是部分穆斯林女性的日常穿着。

法新社报道，法国教育部长阿塔尔星期天（8月27日）接受TF1电视台访问时说，穿这种服装上学有违法国严格的世俗教育法。

阿塔尔说，从新学年开始，学生将不可以再穿长袍上学。教育部将向全国学校校长发布“国家制定的明确规定”。9月4日是法国的开学日。

在此之前，法国学校已为穆斯林长袍问题争论多个月。法国右翼和极右翼推动实施这项禁令，左翼则认为这项禁令侵犯公民自由。

有报道称，在法国学校里穿阿巴亚长袍的学生越来越多，教师和家长因这个问题而关系紧张。

法国学校禁止戴头巾已多年。法国2004年3月立法禁止“学生在学校里穿戴代表宗教信仰的标志或服装”，包括大十字架、犹太教男信徒头饰“基帕”和穆斯林妇女头巾，宽松的穆斯林长袍此前并没有被禁止。

但在去年11月，法国教育部就穆斯林长袍问题发布一份通告，将长袍和头巾列入同组服饰类别，并表明，如果这些服饰“是作为某种宗教信仰的公开展示”，将可能被禁止。