中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    17:48, 28 八月份 2023 | GMT +6

    法国今年新学年起禁止学生穿“阿巴亚”长袍上学

    None
    哈通社/阿斯塔纳/8月28日 —— 据联合早报网消息，法国在新学年开学前宣布，禁止学生穿阿巴亚长袍上学。

    据了解，名为阿巴亚（abaya）的宽松长袍，是部分穆斯林女性的日常穿着。

    法新社报道，法国教育部长阿塔尔星期天（8月27日）接受TF1电视台访问时说，穿这种服装上学有违法国严格的世俗教育法。

    阿塔尔说，从新学年开始，学生将不可以再穿长袍上学。教育部将向全国学校校长发布“国家制定的明确规定”。9月4日是法国的开学日。

    在此之前，法国学校已为穆斯林长袍问题争论多个月。法国右翼和极右翼推动实施这项禁令，左翼则认为这项禁令侵犯公民自由。

    有报道称，在法国学校里穿阿巴亚长袍的学生越来越多，教师和家长因这个问题而关系紧张。

    法国学校禁止戴头巾已多年。法国2004年3月立法禁止“学生在学校里穿戴代表宗教信仰的标志或服装”，包括大十字架、犹太教男信徒头饰“基帕”和穆斯林妇女头巾，宽松的穆斯林长袍此前并没有被禁止。

    但在去年11月，法国教育部就穆斯林长袍问题发布一份通告，将长袍和头巾列入同组服饰类别，并表明，如果这些服饰“是作为某种宗教信仰的公开展示”，将可能被禁止。


    标签:
    宗教 教育 国际 法国 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!