哈萨克斯坦采取措施限制民生煤炭外运，促进国内市场稳定

哈通社/阿斯塔纳/8月29日--工业和基础设施发展部工业发展委员会副主席图拉尔·卓勒马汗别托夫于28日在中央通讯服务中心的新闻发布会上透露，多起违规民生煤炭外运事件已经查明。

-我们计划于今年9月发布相关决议。根据新规定，只有煤炭行业的主要业务实体才能进行煤炭出口，即长期从事煤炭生产的老牌企业及其从事煤炭销售的子公司。我想要强调的是，这些企业将继续履行他们的业务。通过这项决议，我们将限制那些通过倒卖获取额外收益的企业，这些企业并未从矿山购买煤炭，而是从煤仓，实际上是从居民、学校和医院购得煤炭。-他说。

同时，他提醒称，在去年供暖季前夕实施的新一轮对俄制裁导致了煤炭价格上涨。总体来看，欧盟每年从俄罗斯进口5000万吨煤炭。然而，由于制裁的限制，欧盟开始从其他地区购买煤炭以填补供应缺口，这导致价格急剧上涨。在几年前，煤炭的平均价格在每吨100-120美元左右，而去年却上升至400美元。

-相比之下，国内市场的煤炭价格并不算高。得益于生产企业的合作与支持，国内民生煤炭变得更加经济实惠。这导致民生煤炭出口案例时有发生。也就是说，那些将供应学校、医院、菜园和居民使用的煤炭出口至国外的人都已被查明。我们已经查明有大规模向乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦以及欧盟国家出口民生煤炭的案例。-卓勒马汗别托夫表示。

【编译：阿遥】