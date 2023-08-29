国家元首会见人权保障体系代表

哈通社/阿斯塔纳/8月29日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与人权保护领域相关代表举行会晤。

据总统府新闻局消息，宪法日之际，托卡耶夫总统会晤了具有特殊职务的申诉专员和人权保护机构的代表。

会晤期间，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫谈到了我国开展的大规模宪法改革成果。根据总统的说法，针对宪法所进行的修订和补充，成为了打造国家全新管理模式的基础。在宪法改革中，权利的保障得到了高度的重视。

在宪法法院成立的最初7个月内，共处理了43起案件，其中23起已经得到了处理并做出了决议。总统强调称，公民能够直接向宪法法院提出诉讼要求。在过去，这种权利仅属于政府机构。

国家元首还指出，公民与申诉专员之间的关联正在变得更加紧密，互动更加频繁。相关的申请较过去翻了一番。

总统向人权保障体系代表们下达了一系列的任务。他指出，人权保障机关和人权保障组织需要高度重视预防措施。

- 必须在所有关键的方向上积极的开展工作。不能允许公民的合法权益受到侵犯，有必要建立预防性机制。大多数情况下，相关任务的有效完成与否，更多的与人权保障体系和公民社会之间的联系水平直接相关。人权保障机构需要让分析人士、非政府组织专业人员紧密的团结在自己身边，建立起公开的对话。- 托卡耶夫总统说。

国家元首还强调指出，进一步完善和发展宪法法院的工作，将是今后的另一个重要任务。总统认为，从法律层面执行宪法法院的决策非常重要。因此，议会也应该加强同宪法法院之间的协作。

此外，国家元首认为，应该高度重视提升申诉专员和具有特殊任务的代表的工作有效性。

- 必须提高此类人士参与国家决策制订的能力。同时，中央和地方政府，应该将申诉专员纳入到所有的政府顾问机构当中。申诉专员的主要任务，是坚持不懈地保护和促进公民的利益和权利。国家儿童权利保护体系应有效促进消除儿童和家庭面临的威胁。为此，该领域的代表们应具有组织公共和国家机构的能力。政府应解决儿童权利申诉专员及其机构的进一步发展问题，强化其基础设施，提升其代表在当地的地位。在职能上，申诉专员及其机构因尽可能不隶属于地方政府，并且应强化儿童权利申诉专员在任命儿童权利区域代表时的影响力。近期成立了社会弱势群体权利专员研究所，这项工作要注重发展包容性。残疾人不仅应该有机会享受福利，而且应该有机会积极参与社会生活。- 托卡耶夫总统说。

国家元首在谈及关于司法和执法机构的工作时指出，公众常常会因为无法从执法机关处寻得公正，从而直接尝试向总统府办公厅进行申诉。总统强调称，申诉专员和具有特殊任务的代表人士，应该直接参与到针对公民的申诉所做出的决策过程当中去。总统要求国家机关在这方面予以配合和支持。

国家元首指出，提高公民法律素养以及及时通报人权保障机构工作情况的问题时今后一段时间需要关注的另一个重要方向。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，加强法制宣传，提高对公民的法制教育的重要性正在不断凸显。总统指出，国民中许多人不知道如何从法律上保护自己的利益，一些人由于不懂法而做出了违反法律的行为，由于缺乏信息资源和法律援助，公民的权利和自由常常受到侵犯。这些问题必须得到改善和解决。

会谈最后，托卡耶夫总统强调，国家所建立的代表制度应充分履行职责，这将是创建公正的哈萨克斯坦的重要一步。

哈萨克斯坦人权事务专员阿尔图尔·拉斯塔耶夫、儿童权利专员迪娜拉·扎克耶娃、社会弱势群体权利专员斯韦特兰娜·扎基波娃、企业家权利保护专员鲁斯塔姆·朱尔斯诺夫、直属总统的人权委员会主席伊戈尔·罗戈夫等出席会晤并发表讲话。

国务顾问叶尔兰·卡林、宪法法院院长埃尔维拉·阿兹莫娃、总检察官别热克·阿斯洛夫列席会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】