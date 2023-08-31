政府总理：辉瑞和罗氏公司将在哈开展药物生产

哈通社/阿斯塔纳/8月31日 – 阿玛纳特党团扩大会议31日在首都举行。哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在会上对医疗领域的新情况进行了通报。

据政府总理介绍，截至目前，哈萨克斯坦全国有55家医疗机构为神经系统疾病儿童康复保障提供服务，其中27家机构在去年投入使用。

总理指出，为了保障医疗保健行业的稳定和高质量发展，培养相关领域的合格人才，国家针对这一领域驻院专家的培训费用订单增加了70%，2023年新增奖学金名额1000多个。

过去三年里，哈萨克斯坦共和国预算为提高医护人员工资共划拨资金8050亿坚戈。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，哈萨克斯坦今年启动了《振兴农村医疗保健》国家计划。

根据该国家计划，将建设 655 个基层医疗机构，并对 32 个县区医院进行现代化改造。这使得超过400万农村居民能够享受到专业医疗服务。

通过公私合作机制，目前已经在8个地区开展了第二批综合医院的建设工程。

此外，通过与国籍大型制药企业加强合作，哈萨克斯坦大力发展本国制药业。例如，哈萨克斯坦政府与辉瑞（Pfizer）和罗氏（Roshe）等公司签署了在哈萨克斯坦生产药品的协议。

在国家支持政策框架内，目前与36家国内生产商签订了98份药品和医疗产品长期供应合同。 在今年采购的1600类药品中，有947类是国内药企生产的，占61%。

【编译：木合塔尔·木拉提】