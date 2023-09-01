托卡耶夫总统年度国情咨文——《公正的哈萨克斯坦的经济方向》全文

哈通社/阿斯塔纳/9月1日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9月1日出席哈萨克斯坦参议院（议会上院）和马吉利斯（议会下院）联席会议，并发表了题为《公正的哈萨克斯坦的经济方向》的国情咨文。

国情咨文全文如下：

亲爱的同胞们！

尊敬的各位议员、政府成员！

根据哈萨克斯坦共和国宪法第59条，我宣布第八届议会第二次会议开幕。

尊敬的议员们，我向大家就议会新会期的开启表示祝贺！愿你们背负重任的工作顺利开展取得成功！在春季的选举之后，议会中的党派数量增加了，议员们的结构也发生了明显的变化。

各个政治党派的党团，以及来自单一选区的议员们都积极的投入到了工作当中。他们牵头发起了许多新的法案，果敢的提出了许多实际的问题。在春季，我们的议员们完成了许多工作。

仅仅在不到两个月的时间里，议员们就走访了1200多个定居点，与选民们进行了会面，了解居民的生活和诉求。对于诸位卓有成效的工作，我想要表达最诚挚的感谢。我相信，在新的会期，工作的进度将比此前更加高速。

尊敬的同胞们！

众所周知，我每年都会在议会新会期开始之时，发表年度国情咨文。如今，这已经成为了一个很好的传统。这是有其特殊意义的。这是因为，正是在此时此刻，权力机关的所有代表都齐聚一堂，未来中期的工作方向将得到明确，具体的指示将被下达，新的任务得到分派。

议会、政府以及其他职能机构将以全新的力度投入工作。一句话总结，这场活动对于国家机器的和谐高效运转具有重要意义。当下，我所提出的许多任务都已经得到了实现，一系列工作正在持续开展当中。

借着这个机会，我想重点谈一谈会直接影响到人民生活质量的一些措施。例如，从2020年开始至今，教师们的工资已经增长了两倍。医护人员的薪水也显著的增加了。如今他们的收入远高于我国的平均工资水平。人们现在还能够支取利用一部分养老储蓄金用于改善住房问题，数以百万计的人因此获益。

在《舒适的校园》项目框架下，新建了400多所学校。在乡村地区，目前正在建设300多座医疗卫生设施。启动了《国家基金——为了儿童》项目，在其框架下，从新年开始孩子们的账户中将汇入资金。

未能得到有效利用，或者非法授予的近800万公顷土地，被收回国有。在这里我所总结的，只是已经落实的工作的一部分而已。事实上，许多工作都得到了落实，未来也将得到持续。

正如大家所了解到的，去年以来，在我们国家开展的大范围的政治改革。仅仅在一年半的时间里，就发生了许多改变。对此，在座的诸位都是见证者，而且积极的为实现改革做出了自己的贡献。

通过实施的各项措施，权力机关之间建立了有效的平衡。国家的管理体系很好的完成了向有影响力的议会的总统制共和国模式的过渡。在我们的国家，《强有力的总统——有影响力的议会——负责任的政府》的概念得到了坚实的巩固。我们需要将《倾听人民声音的国家》原则真真正正的落到实处。在这方面，议会的作用将是独特的。

在人权保障领域，实施了许多重要的步骤。为了巩固公正和法制原则，正在开展大范围的工作。随着公民参与决策过程的机会不断的增加，社会的政治文化正在拥有全新的特征。

不过想要成为一个真正的发达国家，我们的改革不能仅止步于政治领域，而是要将其彻底和全方位的与社会经济改革相互联系起来。当下全球地缘政治态势非常紧张，但即便如此，我国经济的主要领域依然实现了增长。

去年哈萨克斯坦的国内生产总值为104万亿坚戈，吸引外来直接投资280亿美元。这是一个创纪录的指标。

对外贸易额达到前所未有的1360亿美元，其中出口额达到了840亿。我们的外部储备已达1000亿美元。

这首先是我国经济稳定的重要保障。当然，其他国家也没有干坐着，他们也在努力的进取和发展。总而言之，全球经济和国际劳动力市场正在发生根本性变化。

技术竞争非常激烈，到处都存在资源争夺战。气候变化、粮食安全和人口可持续发展已成为最紧迫的问题。可以说，人类历史上前所未有的挑战和剧变的时代已经开始。

在这样重要的时刻，我们的国家完全有潜力取得经济的重大突破。为此，我们必须逐步转向新的经济模式。这项工作，需要我们大胆的实施。最主要的目的，不是实现纸面上的«成就«，而是真实的提升国民的生活水平和质量。

公正、包容和务实——这将成为我国新经济模式的核心。

有效利用国家竞争优势，最大限度地开发生产领域的劳动力、资本、资源、技术等主要要素的潜力——将是哈萨克斯坦经济发展新范式的基础。

新的经济政策将不再设定宏伟的长远目标，而是更注重脚下。这篇国情咨文中安排的任务目标，都必须将在未来的三年内得到完整的实现。对于其中非常复杂的任务，将制订明确的时间表予以推进。

下面我介绍一下即将进行的经济结构性改革的主要内容。

当下最主要的任务——建立强有力的工业基础，并实现我国经济的全面自给自足。因此，我们必须高度重视加工业的发展壮大。我们需要落实多个事关国家命运的项目。实现经济的多元化，将是比过去更加重要的任务。

我们将重点发展金属深加工、油气煤化工、重型工程、铀转化与浓缩、汽车零部件、化肥生产等领域。换句话说，有必要创建一个生产高度加工产品的集群。

哈萨克斯坦的旅游潜力需要得到妥善的开发，这个行业应该与上述领域一样得到重视。遗憾的是，这个重要的行业一直没有得到良好的发展，与其他国家相比，明显存在滞后。

总体上，必须准备一个不少于15个大型项目的明确清单。过去曾经在该领域出现的失误，今后不能重蹈覆辙。必须明确有效的支持项目的措施，并制订实施计划表，同时更好地吸引外国投资者和本国企业参与其中。

在这个工作当中，我们自己的原材料、商品以及人才干部，换句话说，要充分的利用所有的内部资源。我们要通过全新的工业政策，实现向全新的发展范式的过渡。

国家应该与大型企业一道，确保工业生产的所有环节都在我们国内实现。为此，需要采取必要的手段，协调和刺激生产。加工业必须能够以合理的价格获得足够数量的原材料供应。

与此同时，在国家采购中国产产品的比重要进一步增加，并全面启动承购系统。与本国产品制造商签订的承购合同比例必须达到10%以上，也就是每年不低于2万亿坚戈。

去年，我指示引入一种全新的公共采购制度，以消除现行制度中存在的期限长、申诉无休止、缺乏透明度等问题。为此政府制定了一项新法律。应促进预算资金的合理和负责任的使用。

另一方面，新制度要进一步为国内创业提供支持，最重要的是借助预算融资及时解决紧迫问题。要简化和缩短采购流程，确保质量优先、价格优先的原则，即有效防止倾销，并实行程序全自动化。

应通过新的投诉机制和公共监督机构的建立来确保透明度。 因此，三年内本地含量在监管采购中的份额应至少超过 60%。

许多国家当下都在积极采取措施保护内部市场，甚至发达国家也转向保护主义产业政策。

据世界贸易组织统计，我国国内市场保护水平较低，仅有128项非关税措施。因此，我们的贸易政策必须迈出新的、大胆的一步。

国家有义务保护国内生产者，但这不是闭关锁国。我们的经济应该始终对其他国家开放，但同时国家企业的利益应该得到保护。

众所周知，采掘业是哈萨克斯坦发展最好的行业之一。这个行业一直是哈萨克斯坦国家经济发展的支柱，这在未来也将保持下去。

许多金属的价格在国际市场上已达到前所未有的水平。然而，大型生产设施附近的居民们的不满情绪正在增长，他们抱怨环境的恶化，以及自身健康遭受的危害。

采掘业已经发生了多起工人伤亡事故。政府应采取有力的措施，改善企业的技术和环境条件以及医疗保健系统。今后大型生产企业必须每5年进行一次技术和环境审核。这一要求也适用于基础设施建设领域的企业。

要特别重视地质勘探工作。2018年曾经通过里新的立法来管理采掘业，以补充矿产资源基础。然而它并没有完全发挥作用。作为一个资源丰富的国家，我国很长时间以来没有重大的地质发现，这种状况亟待改变。

有必要尽快实现矿业管理体系现代化。在大多数国家，私营企业是该行业的主要推动力。 因此，吸引大量民间投资将有助于在很大程度上释放行业潜力。 这需要灵活的监管和财政条件。

对自费进行地质勘查的投资者，将给予地下资源优先使用权。通过引入全面的国家专业知识，以及实现相关流程的全面数字化，项目审批的条款和程序将大大减少。

政府的任务是到2026年将地质勘探面积从目前的15万平方公​​里增加到至少200万平方公里。优先任务之一应该是开发稀土和稀土金属矿藏，这些矿藏基本上已经变成了«新石油»。能够在这一领域发挥潜力的国家将决定世界技术进步的方向。

今年年底前，我们必须对行业发展有一个全面的愿景。为了支持制造业，我们将免去外国和国内投资者前三年的各类税费负担。这一措施将成为制造业的重要助推力。

对军工业的支持将是另一个重要议题。在发达国家当中，军工联合体对保障国家安全具有关键的作用。确保建立高度本地化的生产周期将能够减少军工业对进口的依赖，这将是一项主要任务。

我们的军队需要配备高科技武器和军事装备，包括装甲车、无人机、现代化轻型武器等。 要强化设备及时修复生产能力，加强对国内企业的支持。

我们拥有适当的物质和技术基础、能力和人员。他们需要相关部门的命令。继续推进现代技术转移和新兴产业本土化 军工联合体发展专项基金将成为国内企业直接资金支持机制。

我们面临着另一个任务——实现农工联合体的真正突破。我国农业发展蕴含的潜力非常巨大，但并未得到很好的释放。在哈萨克斯坦周边，有着对优质食品需求巨大的销售市场。

我国的战略目标是成为欧亚大陆主要的农业中心之一。 如果我们不能实现从初级生产逐步过渡到更高附加值产品的生产，想要实现这个战略将是不可能的。 因此，我们接下来的任务，是要在三年内将农工综合体中加工产品的比重提高到70%。 这将需要修改税收政策，从而刺激加工。行业要实现质的突破，需要大量的大型企业。

为了保住自己的市场，增加出口，我们需要有能够保证交货规模、质量和规律性的企业。因此，有必要促进国内农业企业的整合，并以互利的条件积极吸引跨国公司。

肉类、牛奶和谷物深加工以及工业温室等具有发展前途的领域将是我们予以重点优先关注的方向。与此同时，我们也不应忘记国内农业企业的潜力。北哈州的例子很具有代表性，那里正在建设100多个大型奶牛场。当地养殖户经验丰富，且饲料储备也非常充分。再加上经过验证的国家支持工具的使用，取得了良好的效果。 这一经验应推广到家禽养殖场、蔬菜种植基地、肉牛养殖企业建设中。

支持小农场对于农村发展至关重要，这已经通过《Auyl amanat》计划得到了证明。 其下一阶段的发展不应只是发放优惠贷款，还应积极创造必要条件，推动私营农场之间的相互合作。

农业机械设备的老化已成为一个严重的问题 - 如今这个数字已达到 80%。 因此，农业机械更新率应提高到每年8-10%。 同时，要兼顾国内设备制造商和农民的利益。

在全球竞争日益激烈和商品流动重新调整的背景下，营销政策显得尤为重要。我们必须保持多年来建立的国内外市场地位。政府面临着系统扩大出口市场范围的任务。应采取适当措施向国外推广和出口哈萨克斯坦商品。

现代农业已经成为了一个高新技术产业。决定农民成功的主要因素不再是土地和气候，而是创新解决方案。如果没有现代科学，该行业的状况不仅会停滞不前，而且还会恶化。 应采取措施发展农业科学，最重要的是发展农业科学在农业中的实际应用。

国家农业研究和教育中心必须转变为垂直一体化的农业技术枢纽。

此外，有必要与国际公认的农业科学中心建立全面的科学和务实合作。我们将支持私营科技举措，并根据农业部门的需求调整教育计划。

农作物生产领域的重大改革已经成熟。有必要使作物多样化，增加高利润作物的面积，减少耗水和单一作物的种植。要重点为农民提供国产种子，选育和培育生产性新品种。

解决严重阻碍农工综合体发展的过度价格管制问题十分重要，这方面食品合同公司应发挥更加积极的稳定作用。如有必要，它将进行干预，从而抑制价格上涨。食品企业要协助民间市场建立完善的农产品生产、储存、销售网络。

去年冬天发生的一系列火电厂事故，凸显了多年来积累的基础设施折旧问题。 基础设施落后，直接影响公民的社会福祉，也影响我国工业化的步伐。显然，没有基础设施现代化就不可能实施新的经济模式。在政府正在制定的基础设施计划中，重要的是要找出该行业的所有问题并采取补救措施。

能源安全问题也需要解决。在这方面，应该尽可能依靠自己的资源，其中电力部门将发挥关键作用。 未来5年，将有装机容量至少14吉瓦的新能源项目投产。

今年，埃基巴斯图兹市火电厂第一个机组的重建工作已经完成。该站的所有 8 个单元都将投入运行，这是以前从未发生过的。目前正在进行第二火电站的扩建工作，第三火电站项目也将投入建造。

哈萨克斯坦原则上不应进口电力，依赖邻国。 从所有角度来看，尤其是从国家安全的角度来看，现在发生的事情都是不可接受的。

当然，可再生能源项目的实施仍将继续。水力发电厂的发展值得特别关注。

能源、供热和供水是一个技术上相互关联的单一系统。它必须被视为经济的一个独立的重要部门。目前的方法基本上已经耗尽了自己的力量，当下需要新的解决方案。

有必要重新调账费率政策，引入新的费率标准，吸引投资者的参与热情。有必要为所有自然垄断主体提供5~7年的完整市场费率。

也就是说，只要价格稳定，就可以准确地规划投资，金融机构也可以放心地向企业提供贷款。

与此同时，还需要显著的增加垄断者的责任。将向这个行业引入数字控制工具，扩大公民获取有关费率估算和投资计划实施情况的信息的范围。

保障国民天然气供应也是另一个重要的议题。扩大商品天然气资源基础是政府和国家天然气公司的主要任务。要加快新建天然气处理装置建设，最大限度利用现有装置产能。

我国的田吉兹、卡沙甘、卡拉恰甘纳克等石油天然气巨头，应该以实惠的价格提供天然气。同时，吸引投资对于新气田的勘探开发也非常重要。电、热和水是生活必需品，应对其节省使用，着要成为新的家庭文化。

这不仅仅是家庭事务，而是对整体经济的通用要求。随心所欲的滥用水资源是不可行的。政府应从根本上修改能源效率政策，并有效的借鉴经济合作与发展组织的标准。

有必要逐步出台有关高效利用能源和节约其他资源的具体监管要求。到2029年，能源消耗和能耗相关主要指标要下降至少15%。我们必须发展«绿色»经济。 毫无疑问，未来全世界都将转向清洁能源。

根据国际分析人士的说法，全球约三分之一的资本投资与可再生能源项目有关。 哈萨克斯坦在这方面做了很多工作，包括通过新的环境法规，以及宣布了到 2060 年实现碳中和的战略。过去5年，可再生能源在哈萨克斯坦发电总量中的份额增加了近5%。

到 2027 年，还将有装机容量 1.4 吉瓦的新能源项目投入运营。哈萨克斯坦的能源平衡结构将发生变化是必然的。 因此，有必要改进从发电到配电的整个能源行业的管理方法。

有必要发展氢能源生产业务。通过对能源来源方式的拓展，将为电力工程领域的技术转让、当地生产的发展和电池工业的创建提供基础。最重要的是国家有足够的原材料。

为了创建平衡的能源来源和能源聚集体系，必须做出新的决策。通过碳排放配额交易可以加速向碳中和的过渡。政府和企业代表应注意利用这方面的机会。

对于主要经济体来说，吸引«绿色»金融的重要性日益增加。 过去七年，全球«绿色»债券花费超过 2.5 万亿美元。 ESG原则在短时间内已成为金融组织的常态实践。 对此，«阿斯塔纳»国际金融中心应成为中亚地区吸引«绿色»资金的主要平台。

核能发展已成为一个非常重要的经济和政治问题。 大家知道，对于是否需要建设核电站的问题，存在着不同的看法。

哈萨克斯坦是世界上最大的铀生产国。因此，我们完全有权在我国建设核电站。 一些专家认为应该建设小型核电站。 然而，许多民众和一部分专业人士对核电站的安全性表示怀疑。

考虑到塞梅核试验场给我国人民带来的长久痛苦，这些疑虑是完全可以被理解的。 这就是为什么我们需要继续就这个问题举行公开听证会，开展详细、广泛的讨论。

对于重大战略问题，我们必须通过全民公决的方式做出决定。 这是我在 2019 年选举前向人民做出的承诺。

是否应该建设核电站，这是关系到我国未来的一个非常重要的问题。 所以我觉得通过全民公投来解决比较好。我们稍后将确定确切的日期。

水资源是国家亟待解决的又一个问题之一。 特别是水的质量及其对公众的可用性尤其重要。

我们的人口数量和经济在逐年增长，这是正常现象。因此，到2040年代，哈萨克斯坦水资源缺口可能达到120-150亿立方米。

总的来说，我们是一个依赖跨境水源的国家。 欧亚大陆的河流是我们所有人共同的自然财富。 这些水源将我们的人民和经济联系在一起。 因此，始终有必要与周边友好国家就此问题达成相互理解和一致。

实施全面妥善的水资源政策，解决跨境用水问题，将是政府面临的一项非常重要的任务。

农业和工业代表们需要获得稳定的与水相关的专业分析和预测，其中应该包括年度和中期水量的分析。因此，最好提前计划好一切。

此外，对内部水资源的节约使用是非常重要的。节水技术的引进非常缓慢，社会上也没有形成节约用水的文化。

在国内的一些地区，40%的水被浪费在耗水量最大的农业中。 60%的水利管理设施年久失修。 需要采取非常果断和紧急的行动来改善这些问题。

首先，要加快引进先进节水技术，将其使用面积扩大到每年15万公顷。 应解决春季雨水的收集利用，以及其在抵达田间之前的渗漏遗失问题。 因为这一切都是我们内部的供水。为此，应修建20座新水坝，至少检修15座水库，并对3500公里的运河进行现代化和数字化控制。主要任务是到2027年再获取2立方公里的水。

实施节水技术是一项非常重要和紧迫的任务。 因此，有必要提供有效的方法。 但在当前形势下，我们无法绕开新的费率政策。过于陈旧的基础设施几乎无法发挥作用。 所以，建设新型基础设施是一项非常重要的任务，也是当前市场的要求。那些用水量超过标准的人必须支付更高的费用。 简而言之，我们需要尽可能地节约用水。 此外，应铲除«影子»水市场。

民间俗语常说：«没有无源之水（Судың да сұрауы бар ）«，这是有其道理的。水是一种有限的资源，如果不节约使用，很快就会耗尽。 没有它，农民的日子就是黑暗的。 这就是为什么该领域不允许非法行为，那些不遵守规定的人将受到严厉的惩罚。

水对我们国家的重要性不亚于石油、天然气或金属。 我认为应该有一个独立的机构来处理水管理系统的有效发展问题。 因此，将成立水利灌溉部。 国家水文地质局将在该部的框架内再次开展工作。

此外，我国的水利管理体系将进行彻底的改革。KazSuShar、努拉水管道公司等企业都将发生变化。总的来说，要改善这个行业的物质条件，解决人员问题。

水资源日益短缺是中亚国家面临的共同问题。节水将成为该地区除能源、交通等合作之外的又一个新的合作领域。我要求政府与邻国合作，全面细致的研究这个问题。

另外一个战略任务是充分发挥交通物流业的潜力。

当前国际上正在形成新的经济空间。 预计中国发往欧洲、俄罗斯、中亚以及这些地区发往中国的货物量将大幅增加。

哈萨克斯坦位于连接南北、东西方的全球十字路口。这给了我们国家一个很好的机会。因此，交通物流业应成为推动经济发展的主要力量之一。

在竞争越发激烈的当下，一些重要问题亟待解决。 首先，必须高质量实施«多斯特克-莫因特»、«巴科特-阿亚古兹»、«达尔巴扎-马克塔拉尔»方向的大型铁路项目。 它还包括一条环绕阿拉木图的铁路线。

哈萨克斯坦将继续与俄罗斯和中国在交通领域开展合作。 跨里海线路在增强我们的过境潜力方面发挥着特殊作用。 从中期来看，通过这条走廊运输的货物量可能会增加五倍。为此，我们需要与中国、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其等伙伴国家共同努力。

要在«巴科特»口岸建设新的«陆港»，加快阿克套集装箱枢纽建设，增强沿黑海中部走廊沿线港口潜力。我们已在中国西安和格鲁吉亚波季启动了哈萨克斯坦海港和陆港的建设。 这清楚地体现了中国的«一带一路»计划与我们国家规划的相互对接。

只要我们与所有周边国家，包括俄罗斯、中国以及中亚和南亚的友好邻国建立建设性的友好关系，我们就可以有效地利用我国的交通潜力。

我们需要对海洋基础设施发展进行全面规划。 应特别注意库里克港。我们需要将库里克变成像阿克套港一样成熟的物流集群。

南北国际走廊也非常重要，通过它我们将直达波斯湾。有必要朝这个方向逐步将铁路线的承载能力提高一倍。 首先，必须开始对哈萨克斯坦«博拉沙克-车里雅宾斯克»铁路线部分进行现代化改造。

为了与国际运输走廊建立有效联系，提供全方位的物流服务非常重要。 阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特和阿克托别机场应该成为多式联运枢纽。 为了让这些枢纽具有竞争力，就必须开展高质量的货物接收和配送服务。

总之，为了确保相关行业的发展，必须争取的执行关税和监管政策，还需要吸引大量民间投资。

我们需要的近期内将哈萨克斯坦国家铁路公司改造为成熟的运输和物流公司。

此外还应解决高速公路建设问题。当前国内许多高速公路的质量是经不起考验的。相关工作没有及时、高质量地做好。腐败猖獗，竞争几乎不存在。 所有这些都是该领域根深蒂固的劣势。 因此，有必要在年底前采取具体措施，对不诚实履行义务的企业，将依法追究其责任。 我将重点讨论这个问题。 应加强管控并制定新的规范性文件。

至2029年为止需要完成对超过4000公里道路的检修工作。

总体而言，哈萨克斯坦应增强其作为欧亚大陆主要过境枢纽的作用。假以时日，我们将能够成为交通物流领域的大国。

交通物流业快速发展是一项战略任务。 三年内，其占国内生产总值的比重至少应达到9%。对此，行业的有效管理非常重要。因此，有必要重建交通部，该部将参与到道路基础设施建设工作中。

众所周知，我经常强调数字化和创新问题。

我们的重要战略任务之一，是把哈萨克斯坦建设成为信息技术国家。 数字化方面，我们并非没有好的成就，比方说，我们在电子政务和金融科技发展指数方面处于世界领先地位。

光是在去年，哈国在信息技术领域的出口便增长了五倍。到今年年底，这一指标可能达到5亿美元。当然，我们不会局限于此。

至2026年将IT服务出口提升至10亿美元——这将是政府的新任务。 与大型外国IT公司开设合资企业肯定会对这件事有所帮助。 政府应该认真研究这个问题，并提出具体建议。

政府应重点关注人工智能的发展。 预计未来几年该领域的投资将超过一万亿美元。人工智能可以为有能力开发人工智能的国家的国内生产总值做出重大贡献。

如果充分发挥人工智能的能力，将为知识经济注入新的动力。 应与国际领先公司建立合作。我们需要培养合格的专家，至少要有3所知名高等教育机构从事人工智能领域的人才培训和研究。

哈萨克斯坦能够成为向全球用户出售算力的国家。为此，需要创造有利的条件，包括各种优惠政策，通过吸引投资来建设大型数据中心。还有必要促进哈萨克斯坦在数据存储和处理领域的利益。

现在是为数字化指导原则立法的时候了。我要求政府、专家界和议会议员共同解决制定单一行业文件的问题。

我在我的竞选方案中提出了关于《科学技术政策法》的倡议。 非常重要的是，我们现在正在制定的法律草案中，体现了以科技创新为基础发展经济的逻辑。

企业孵化器、商业化中心、科技园、组装中心等与创建创新基础设施相关的举措需要得到系统性的实际支持。这方面有必要借鉴国外先进经验。

风险融资方式应成为开展创新项目所需资金的主要来源。 因此，有必要解决所有法律和财务问题，以提高国内外投资者对项目的兴趣。

为了以创新的方式实现国家的发展，在阿斯塔纳和阿拉木图创建必要的生态系统将是必要的，但不应仅限于此。

在对地方进行的视察中，我总是会遇到才华横溢、思维敏捷、富有创造力的公民。 我们需要创造条件让他们充分发挥潜力。有必要在建立一个以地方高等教育机构为基础的单一创新生态系统，这个工作应该与实体部门密切合作，并在每个区域中心开展。这方面，阿斯塔纳枢纽的经验值得广泛借鉴。

创意产业将是另一个有助于经济发展和人口就业的领域，包括媒体、电影、音乐、设计、教育和信息技术领域。

在现代社会中，依赖公民创造潜力和智力资本的创意产业被认为是真正包容性经济发展的源泉。甚至可以认为，创意经济正在成为大城市发展的动力。在哈萨克斯坦，整个行业尚未得到很好的发展，其占国内生产总值的比重不足百分之一，就业比重也很低。然而，也有不少同胞凭借自己的才华而受到世界的认可。

我们要为我国创意经济的全面发展创造一切条件。 其中，需要通过法律手段来保护知识产权。 这是一个非常重要的问题。

知识产权，与设备或者技术一样，属于一种资产。目前，我国的创意产业中心集中在3个大城市（阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特），而其他地区基本被忽视，这种情况需要得到纠正。 吸引人才的地方，即创意产业中心，应该在所有地区中心都有存在，并且应该可以帮助创意人士将他们的产品商业化。

创意产业主体由于生产的特殊性，无法充分参与商业支持计划，也无法获得财政援助。 我认为有必要制定一套单独的措施来支持他们。

接下来我想谈一谈中型企业的发展问题。 由于近年来采取的措施，大大小小的企业开始稳步发展。 但大中型企业发展步伐依然缓慢。 转向新的经济模式，还得«用手扶一把»。

首先，要消除阻碍中小企业发展的障碍。 大多数中型企业在充分发展后，却处于分散状态。 因为对于他们来说，停留在小企业层面更«方便»。 政府应该修改法律，鼓励小企业联合起来成为大企业。

积极活跃于我国市场的成功中型企业并不多，他们需要得到支持。 应该为每个此类企业制定具体计划。因此，有必要提高他们的生产能力，将生产量增加两到三倍。

《商业路线图》和《简单物品经济》计划应该合并起来，使其成为支持中小企业发展的综合规划方案。

根据生产的技术复杂性和具体业务类型对国家支持措施进行分类非常重要。提高其运营效率也是非常重要的。 因此，有必要改变«巴依铁列克»国家控股公司的结构，并将其大规模数字化。

增加出口是必须关注的重要任务，这方面我们目前还欠缺系统性的方案。KazakhExport需要成为一个成熟的出口发展机构，公司必须具备履行这一职责所需的能力。除此之外，需要对«家庭银行«的工作进行重新审查。我们要把主要的精力放在县、单一经济城市和乡村，而不是州中心城市。

如果不能提升竞争力，商业就不会发展，这是显而易见的。 现在，在大部分主要行业中，少数大企业占据主导地位。这种情况不能反映真实的市场情况。

竞争保护和发展署应与政府合作，针对主要市场的垄断采取措施。

为了更加文明的开展贸易活动，我们为商品交易所的正常原准创造了良好的条件。然而，由于监管工作的有效性较低，出现了一些受到部分人意志影响的交易所。这种交易所破坏了竞争规则，变成了为进口和非生产性中介的利益而绕过采购程序的工具。因此有必要加强监管要求，消除上述问题。

与此同时，确保国产产品制造商能够充分利用先进的贸易方法是很重要的。不能仅仅拘泥于国家贸易体系，因此需要与企业共同研究解决打造强大的区域性商品交易所的问题。

还有一个重要问题。 目前，反垄断机构没有能力采取紧急措施消除违法行为。 在三分之二的垄断案件中，诉讼是在调查开始之前提起的。 由于法庭上的纠纷可能会持续数年，这就导致监管机构无法开展工作。 因此，政府应向议会提出适当的立法修正案。

下一个重要问题是减少国家对经济的影响。现在，一些被非法私有化并转移到国外的资产正在被归还给国家。我们正在创造一个开放和竞争的经济。因此，所有返还的资产都应该以公开的方式并在对国家有利的条件下投放到市场。

总的来说，有必要尽可能加快私有化和公共IPO的工作。主要目标是最大限度地提高资产管理的透明度和效率。 «萨穆鲁克-卡泽纳»基金的所有非核心资产都应该进行私有化或者IPO。

政府将从2024年开始这项工作。 «阿斯塔纳航空»公司明年将实施公共IPO。 «哈萨克天然气»公司也应该做好这项工作的准备。大公司的国有资产应该出售。

另一个重要问题——创业现状。 政府和企业之间应该进行建设性对话。 在当前的过渡时期，国家机构容忍缺陷，有时甚至夸大其词已不是什么秘密。 因此，有必要继续开展将一些经济违法行为从犯罪范畴中剔除的工作。这里我们谈论的是与企业家及其经济不当行为相关的案例。在税收领域，有必要引入公平的机制，确定追究违法者刑事责任的门槛。

执法部门对商人的骚扰应该彻底停止。 此类行为是被禁止的，但我知道有些事情仍在继续。 此类信息有时是故意传播的，甚至可能是虚假的。 然而，这是一个不容忽视的问题。 需要认真的研究，如何减少打折支持创业、规范行业为幌子进行施压的行为，并设法真正的提升竞争力。我很快将与国内的企业代表举行特别会议来讨论这些问题。

我们需要审查和更新宏观经济政策。 刚才我已经确定了经济领域改革的主要方向。 其成功实施的主要条件是宏观经济稳定，这是一条公理。 财政、税收预算和货币政策要相互协调。

投资不足是抑制经济增长的主要问题。 缺乏投资会导致未来停滞。

固定资本投资在去年仅占GDP的15%。 这主要是由于银行缺乏对国家经济的积极参与造成的。 这种情况迫使政府进行直接融资、担保和补贴。 这种做法效率低下，需要大量资金，违背市场经济原则。

与此同时，虽然实体部门的信贷正在减少，但银行却痴迷于消费信贷。 这种情况导致金融体系面临的挑战增多以及公民过度负债。

我在2019年宣布免除50万笔无担保贷款的决定，以及最近通过的《个人破产法》在一定程度上解决了这个问题。 但为了永久改善这种情况，有必要采取新的系统措施。 同时，提高公民的金融素养也非常重要。

我想重点谈谈阿玛纳特党提出的«无债务社会»方案。 通过这个项目，全国8个地区2万余人的金融素养得到了提升。 他们中的大多数是拥有10笔或更多贷款的人。 该项目在短时间内就显示出其有效性。 我指示政府扩大与阿玛纳特党的合作范围。 整个国家都应该从«无债务社会»工程中受益。

企业部门信贷不足的问题亟待解决。 经济需要钱。去年，银行净利润接近1.5万亿坚戈。而今年上半年，就突破了1万亿坚戈。 银行享受如此巨额利润并不是因为它们效率高，而主要是因为国家银行保持较高的基准利率以对抗通货膨胀。

政府和议会应考虑在保障国家利益不受影响的前提下，更公平地分配这一利润的可能性。 同时，应鼓励银行积极参与企业贷款，即支持企业家。 在审慎和财政监管方面，商业贷款对银行来说应该比其他类型的银行活动更有效率。 我知道这并不容易，这是一个复杂的问题。 我指示政府和金融部门监管机构在一年内就这一重要问题拿出意见。

要采取具体措施，将银行«闲置»的2.3万亿坚戈资产纳入经济循环。与此同时，我指示创建一个开放的数字平台，让想要拥有这些资产的企业代表能够将它们导入到经济当中。

为了使«长期资金»更容易进入特定部门，应广泛采用联合银团贷款方式。另外，行业代表和企业家也不应该拿走所有的贷款。 他们应该提供真正使我们的经济多元化的优质项目。 为了增加商业银行的利益，在为战略项目融资时需要考虑为开发机构提供担保的可能性。

银行业另一个紧迫的问题是一切都集中在少数银行手中。 哈萨克斯坦目前有21家银行，但只有少数大型银行从事向企业部门提供贷款的业务，即为经济项目提供融资。 因此，为了增加这一领域的竞争，最好从国外吸引3家可靠的银行参与到我国金融市场中来。

总体而言，确保实体贷款规模年均增长20%以上是一项重要任务。

在谈到经济的融资来源时，经常会提到需要使用国家基金的资金。专家们对于基金的积累作用与发展之间的关系争论不休。积累资金和保存资金当然应该是主要任务。 国家基金的资金为应对突发挑战时的金融稳定提供了重要保障。

不过，该基金的一部分资金可用于资助决定哈萨克斯坦未来的战略项目。 其实从现在开始就该花在这上面了。

国家基金已经在资助一些大型项目。 然而，这些项目的选择缺乏一致性。 因此，有必要确保国家基金的每一分钱都能为所有提案带来显着效益。

根据《资本回收法》设立的基金将能够成为«长期资金»的另一个来源。 所有获取的资金都应该以最有效和透明的方式用于解决国家的问题。

股票市场的发展是另一个重要问题。 现在哈萨克斯坦有两个证券交易所，两个交易所的工作时常发生重合甚至相互竞争。这对于我国的金融体系来说，有些过度了。为了增加国内市场的规模和吸引力，有必要考虑将这些交易所的潜力结合起来进行统一的管理。

保障支付系统的稳定性也是最紧迫的问题之一。 去年，国家银行推出了国家支付系统的第一部分——快速支付系统。 目前，该系统正在试点运行。 我指示国家银行在2024年完成国家支付系统的实施。

还有一个需要关注的非常重要的问题，那就是预算政策。 去年，我知识开展预算制度改革，从«预算管理»转向«结果管理»。 该问题将在新法典实施后得到解决。 预算过程的透明度、参与者的责任和独立性将会增加。

同时，始终需要利用新的机遇、新的方式，提高预算政策的有效性。 因此，我指示政府在多个部委和地区试点推出完全分类的预算项目。

接下来，地方相关的政策进行了重要的改革。 在其基础上，实行了市长直选办法，并进行了行政改革。 与此同时，彻底改变预算间关系也是一个非常紧迫的问题。 在转向新的经济模式时，有必要增加地方政府在预算问题上的自主权。

部分企业所得税等税费收入向地方转移已取得积极成效。

去年，地方财政收入增长超过30%。 因此，在下一阶段的改革中，有必要将这一规范适用于包括增值税在内的其他税种。 这里的任务是为第二级预算提供至少2万亿坚戈的额外资金。

由于财政逐步分权，共和国预算转移支付在地方预算收入结构中的比重应从平均水平下降到25%（目前这一指标约为50%）。

另外，我认为最好将地方预算的管理权交给地方行政长官。 首先，这是快速解决那里的问题所必需的。

此外，还需要考虑赋予地方自主决定地方预算税收优惠的问题。 这样的决策将为当地企业的发展带来巨大的推动。 拟议的倡议非常重要，将为未来地区的成功发展做出贡献。 这就是为什么所有市长在转向新的预算间关系模式时，都应该考虑会给国家带来的利益和效率。

还有一个重要问题。 前面我谈到了不同经济部门的税率差异。该措施确保根据生产的复杂性分配税负。

企业家们提出了合理的问题，并抱怨增值税退税程序的复杂性。这一事实对我国的投资状况产生了负面影响。 政府应该紧急解决这个长期悬而未决的问题。 还需要规范给予税收优惠的程序。 它们应该是有针对性的经济刺激措施。 未征收的税款意味着未能建成的医院、学校和道路。有必要严格审查税收减免，并将其金额至少减少20%。 其余的福利应根据具体规则给予，而不是与个别项目和个人挂钩。

在税收管理问题上，最好将财政部门与纳税人的关系转向服务模式。 主要的目的应该是警告，而不是惩罚。

要实现税控业务全面数字化，减少30%报表。 税收和其他强制性预算支出应减少至少 20%。不能产生大量收入的费用可以完全取消，和其余费用合并起来。

我们坚信开征零售税是一项必要举措。 考虑到这一点，政府将其适用范围扩大一倍。 还需要加快实行累进税制。政府和议会有必要采取果断而全面的决定来审查和改变税收政策。

还有一个问题需要注意。公民的利益和需求始终是哈萨克斯坦经济发展战略的核心。 也就是说，人的需求始终是主要关注点。 这就是为什么我们需要逐步摆脱对原材料的依赖。这项工作要持之以恒地做好。

每年在哈萨克斯坦有超过40万婴儿降生。 到今年年底，我们的人口将达到2000万。 预期寿命也在增加，去年这一指标突破了74岁。

哈萨克斯坦是世界上最年轻的国家之一。 我们公民的平均年龄是32岁。 三分之一的人口是年轻人。

政府的任务是利用当前的人口状况来提高国家的竞争力。

诚信公民和踏实做人的基础是从小培养形成的。 因此，我们必须确保年轻一代的生活安全无忧。

作为国家元首，我要求加强对任何针对未成年人的暴力行为的惩罚。

道路、建筑物、衣服、食物，一切事物对儿童来说都应该是安全的。 此外，年轻一代的心理健康也是一个非常重要的问题。

要从制度上加强教育机构心理支持服务。 建议设立单一热线电话。有必要制定一项计划，为那些面临暴力和压迫（即欺凌）的人提供援助。

获得优质中学教育——是每个孩子不可剥夺的权利。 这里的关键词是«质量»。 因此，必须提高教育质量，提高教师素质。

高速互联网和免费且可访问的数字教育资源，对于平等教育至关重要。 教育体系应根据劳动力市场的需求而变化。

国民经济许多部门都存在人才短缺的情况，特别是技术专家非常匮乏。 因此，最好在这些领域的相关教育上下功夫。

教育机构应与有能力聘用毕业生的机构建立长期合作伙伴关系。 根据经济的优先事项、地区和行业的具体情况，需要有效的融资方法。

我国人口的增长增加了对教育的需求。但是国家教育领域在融资方面缺乏一致性，也就是不成体系。甚至可以说相互之间缺乏联系。因此我提议为五岁以下的儿童建立名为«科列谢克«的统一自愿储蓄制度。

该计划应考虑国家提供的初始教育资金、年度国家奖金和投资收益。 随着此次募集资金和«国家儿童基金»项目的加入，年轻一代将有机会接受优质教育。

劳动力市场当下正在发生重大变化，数字经济在那里的作用将会增强。人们对平台就业系统的兴趣与日俱增，该行业已经有超过 50 万人就业。 然而，他们的劳动权益并没有得到充分保护。 因此，有必要制定具体的办法来保护这一类公民的劳动权益，规范整个平台就业问题。

工伤事故的发生频率是一个非常尖锐的问题。 政府应在今年年底前实施《至2030年的安全工作概念》。该文件旨在预防和消除工作场所的工伤风险。

根据我的指示，政府制订了为长期在有害工作条件下工作的人提供社会支持的机制。作为一个长期存在的问题，当下终于找到了解决的方案。它包含了以下标准：结合工人对行业发展的贡献及工伤对其健康的损害程度，从55岁开始直到退休将能够获得特殊的社会福利。我希望议会能够尽快考虑政府提出的提议。公民正在等待这个问题的解决方案。

正如我们此前所承诺的一样，政府将逐步提升最低工资标准。

为了增加公民收入，我命令自2024年1月1日起，将最低工资提高8.5万坚戈。 因此，我们在三年内将最低工资提高了一倍。 这项措施将有助于改善180万人的福利，其中包括在预算部门工作的35万名公民。

总的来说，为了劳动力市场的全面发展，政府应该在短时间内批准一个到2030年的全面计划。

除了明确新经济政策的原则和重点外，进行质的、彻底的改革也非常重要。 它的成功直接取决于公务员的资格、责任和政治意愿。

改革措施的最终实现，整体上要由行政权力负起主要的责任。因此，改革其自身是非常重要的。该领域改革的主要方向如下。

首先，制定和执行特定领域决策的任务以及最终结果的责任完全由部长们承担。 因为他们必须根据命令做出紧急决定。 这也是地方行政长官们面临的问题。

其次，政府对经济政策的实施负全部责任。 他应该掌握独立管理经济的所有方法，而不会陷入官僚主义和繁文缛节当中，仰望着总统府办公厅的指导。

第三，总统办公厅作为主要的«政治总部»，将负责集中力量制定国家经济社会发展的战略方向、国内外政策、国防安全、法律和人事政策。

消除国家机器官僚主义的系统性工作将继续进行。有必要从根本上改变国家计划体系，对我们来说重要的是它尽可能小和方便。 还要对任​​务履行情况的监测评价工作进行梳理。 这是公众的诉求。 也就是说，社会对新方法、新理念、新人才的需求非常高。 因此，将建立政治公务员储备库，并由此形成 «额外人员小组»。

在人员短缺问题紧迫的情况下，这一举措非常重要。 有很多人想获得高职位，但他们的资质不符合相关要求。 因此，我们必须正视人才问题，必须培养高素质的专门人才。 同时，要发挥政党人才潜力。

逐步增加公民直接参与地区行政权力决策过程的可能性也很重要。 居民自行选举村长、镇长、区长的工作已经开展了两年多了。 截至目前已实现直选四分之三的乡村行政长官。 现在我们将尝试选举县级和州级的行政长官。

尊敬的同胞们！

今天提到的有关国家经济发展的所有项目和计划，都是经过认真研究和计算的。

我们将通过从根本上审视和改变整个经济体系来发展我们的国家并改善人民的福祉。

改革的主要目标是到2029年实现我国经济可持续增长6%至7%，国民经济规模翻一番，达到4500亿美元。 当然，这是一项庞大而复杂的任务。 但我们需要在公民之间公平分配国家的财富和收入。

简而言之，每个公民都应该享受经济增长的好处。 这是一个根本问题。

想要让国家的未来要更加光明，就必须完成这个战略任务。

我经常对国家的发展方向发表自己的看法，在此我想再重复一遍。

我们清楚地知道我们未来将成为一个什么样的国家。

我们将创建一个为每个人提供均等机会的文明国家——一个公正的哈萨克斯坦。 我们将成为一个高效的国家，有着良好的法律和秩序、人民之间相互理解、理想和责任高于一切。 任何违反公共秩序的挑衅行为都应坚决制止。

遗憾的是，当下执法机构和地区领导人未能妥善做好这项工作。 换句话说，由于法制的缺失，导致我们的社会总是会发生糟糕的事情。例如，在大街上的各种破坏行为，一些公民的无良作为，无秩序的混乱、各种民间冲突，这些都严重的损害了我国在国际上的声誉。

我要在强调一遍，我们的主要目标，是严格遵守法律，维护公共秩序。

我们应该通过发展文化、知识和科学，努力成为现代开放世界的一部分。 实现摆在我们面前的崇高目标并不容易，但如果我们整个国家团结一心，这就不是不可能完成的任务。 人民、企业和政府应该为此付诸全力。 只有这样，我们才能从根本上改变我国现有的发展模式，克服一切障碍。

我们能够看到，国际形势的复杂多变，当下全人类都面临着各种挑战。 许多国家正在经历自然灾害、电力和粮食短缺。 据专家称，今年7月是世界历史上最热的月份。 在许多国家，通货膨胀不断加剧，物价不断上涨。 各国之间爆发了各种对抗和武装冲突。 全球难民人数已经超过1.1亿。 这一切都将影响哈萨克斯坦。 但我们不会在全球动荡的时代迷失方向。

当然，我们的发展道路并不总会是一帆风顺的。 不可能会突然天降一个神人，瞬间把哈萨克斯坦变得富足繁荣。要实现发展，我们的每一个公民都应该开阔视野，成为一个符合时代需要的人。我们的人民必须在危机四伏的当下团结起来共同应对，这是唯一的出路。

如果我们想创建一个公正的哈萨克斯坦，仅仅进行政治和经济改革是不够的。 最重要的是改变公众意识和公民意志。 没有它，所有其他工作都是徒劳的。 我在郭嘉库鲁尔泰第二次会议上已经明确讲过这一点。

全新民族素质的形成对于我们国家来说尤为重要。 我们每个公民，特别是青少年，都应该汲取最好的品质。所有这些聚集在一起，就会成为统一的社会价值。

如果每个人都爱国、有教养、勤奋、自律、诚实、公平、节俭、富有同情心，就没有克服不了的障碍。源于阿拜«完整的人«思想而衍生出的«诚实公民»理念的终极意义就在于此。

我再次重申：公正的哈萨克斯坦和诚实的公民的概念应该始终作为孪生价值观齐头并进。 事实上，没有诚实，就永远不可能有公正。

如果每个人都是诚实的公民，言行一致，公正的社会就将水到渠成。

哈萨克斯坦是我们唯一的祖国。 她是否能够成为一个强大的、坚固的、完整的国家，完全取决于我们自己。她的命运掌握在我们的手中。保卫、发展和传承先祖遗留给我们的广袤国土，让她不断地繁荣昌盛，是我们作为后人不可推卸的责任。

我呼吁我们国家的每一个公民，忠诚于这份责任。

让我们维护我们的团结，努力的工作，繁荣我们的祖国，为下一代创造一个发达的国家，这——将是对祖先遗志的最佳忠诚！

【编译：木合塔尔·木拉提】