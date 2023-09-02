欧协联小组赛抽签揭晓 阿斯塔纳将再次对阵萨格勒布迪纳摩

哈通社/阿斯塔纳/9月2日 —— 2023/24赛季欧足联欧洲协会联赛(UEFA Europa Conference League)小组赛抽签结果1日揭晓。

根据抽签结果，阿斯塔纳足球俱乐部被分在C组，与萨格勒布迪纳摩（克罗地亚）、比尔森胜利（捷克）和巴尔干尼（科索沃）足球俱乐部同组。

具体分组如下：

A组：里尔（法国）、布拉迪斯拉发（斯洛伐克）、卢布尔雅那奥林匹亚（斯洛文尼亚）、克拉克斯维克（法罗群岛）

B组：根特（比利时）、特拉维夫马卡比（以色列）、索尔亚（乌克兰）、布列达布利克（冰岛）

C组：萨格勒布迪纳摩（克罗地亚）、比尔森胜利（捷克）、阿斯塔纳（哈萨克斯坦）、巴尔干尼（科索沃）

D：布鲁日（比利时）、博多格林特（挪威）、贝西克塔斯（土耳其）、卢加诺（瑞士）

E：阿尔克马尔（荷兰）、阿斯顿维拉（英格兰）、华沙莱吉亚（波兰）、莫斯塔尔日林斯基（波黑）

F：费伦茨瓦罗斯（匈牙利）、佛罗伦萨（意大利）、根克（比利时）、古拉瑞奇（塞尔维亚）

G：法兰克福（德国）、塞萨洛尼基（希腊）、赫尔辛基（芬兰）、阿伯丁（苏格兰）

H：费内巴切（土耳其）、卢多戈雷茨（保加利亚）、特纳瓦斯巴达（斯洛伐克）、北西兰（丹麦）

值得一提的是，阿斯塔纳队此前在欧冠第二轮资格赛中对阵萨格勒布迪纳摩，并不敌对手，无缘欧冠。

欧协联附加赛中，阿斯塔纳2:1的总比分战胜地拉那游击队足球俱乐部（阿尔巴尼亚），成功晋级小组赛。

【编译：小穆】