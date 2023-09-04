气象组织报告：非洲不成比例地遭受气候变化影响，适应资金却大为不足

哈通社/阿斯塔纳/9月4日 —— 据联合国新闻处消息，非洲气候周及非洲气候峰会4日在肯尼亚首都内罗毕拉开帷幕。世界气象组织为此发布的《2022 年非洲气候状况》报告指出，气候变化正在损害非洲的粮食安全、生态系统和经济，加剧流离失所与人口迁移问题，同时令资源日益减少而引发冲突的威胁增大。

报告显示，近几十年来，非洲的气温上升速度加快，与天气和气候有关的灾害变得更加严重。1991-2022 年期间，非洲的平均升温速率为每十年+0.3°C，略高于全球平均水平，而 1961-1990 年期间为每十年+0.2°C。

灾害影响显著

其中，北非的变暖速度最快，极端高温使阿尔及利亚和突尼斯在2022年发生了山火。而非洲之角则遭遇了40年来最严重的干旱，埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里受灾尤为严重。与此同时，萨赫勒地区的许多地方在季风季节发生严重洪灾，尼日利亚、尼日尔、乍得和苏丹南半部首当其冲。

报告指出，2022 年非洲大陆有 1.1 亿多人直接受到天气、气候和与水有关的灾害的影响，造成的经济损失超过 85 亿美元。国际灾害数据库还显示，这些灾害据报共造成5000人死亡，其中48%与干旱有关，43%与洪水有关。但由于存在报告不足的情况，实际死亡人数可能要高得多。

需确保预警全覆盖

世界气象组织秘书长塔拉斯表示，非洲在全球的温室气体排放当中所占的比例还不到10%，但却是最无力应对气候变化负面影响的大陆。他强调，“热浪、暴雨、洪水、热带气旋和长期干旱正在对社区和经济造成破坏性影响，越来越多的人处于危险之中”。

-非洲在气象观测方面存在巨大差距，预警服务严重不足。我们决心弥合这些差距，确保每个人都能获得能够拯救生命的预警。-他还说。

农业生产率增长放缓

这份与非洲联盟委员会和联合国非洲经济委员会（UNECA）非洲气候政策中心联合编制的报告还指出，农业是非洲民生和国民经济的支柱，支撑着超过55%的劳动力。但自1961年以来，由于气候变化的影响，非洲的农业生产率增长下降了34%。与世界其他地区相比，这一下降幅度是最高的。

报告预计，到2025年，非洲国家每年的粮食进口额将增加两倍多，从350亿美元增至1100亿美元。

损失和损害持续

同样根据预测，2020-2030年期间，气候变化给非洲造成的损失和损害将在2900亿美元到4400亿美元之间。

但报告强调，损失和损害的程度以及由此产生的成本将取决于许多因素，包括全球减缓行动的目标水平和地方适应投资的水平。

根据测算，如果到2080年全球升温为4°C且地区适应能力较强，那时候的“剩余损害”每年给非洲造成的损失仍将相当于其预计经济总量的3%。

争夺资源引冲突

报告还称，气候变化和自然资源基础不断减少可能会在非洲加剧争夺稀缺的生产用地、水和牧场的冲突。

在过去十年里，由于土地压力不断增大，农民与牧民之间的暴力冲突就有所增加，这种情况主要集中在撒哈拉以南非洲的许多国家。

气候适应亟需资金

报告同时指出，目前已有50多个非洲国家提交了本国的«国家自主贡献»（NDC），农业与粮食安全、水、减少灾害风险以及卫生问题将成为其适应气候变化的重中之重，但其用于适应气候的资金还只是其需求的沧海一粟。

数据显示，2020年至2030年期间，非洲国家实施“国家自主贡献”将需要高达2.8万亿美元的资金。为此，除了努力为其非洲发展基金筹集高达130亿美元的资金以外，非洲开发银行（AfDB）已将其气候融资翻了一番，到2025年可达到 250 亿美元，其中67%将用于气候适应。

能源投资需快速增长

在非洲气候峰会期间，非洲开发银行还将于9月6日同国际能源署共同发布有关非洲清洁能源融资的最新报告，为如何吸引投资、提升资本的整体可用度以及减少清洁能源项目融资成本提供创新性的解决方案。

尽管非洲人口占到全球的五分之一，但该地区目前仅吸引到3%的全球能源投资。国际能源署提出，为了让非洲国家获得普遍的能源供应、发展自身经济，同时实现其气候承诺，对非洲的能源投资到2030年需要翻番。