数十万人被贩运至东南亚从事网络诈骗

哈通社/阿斯塔纳/9月5日--据联合国新闻网报道，联合国人权办公室近日发布的一份报告显示，东南亚有数十万人被有组织的犯罪团伙强迫从事网络犯罪活动，包括恋爱投资陷阱、加密货币诈骗和非法赌博等。

报告称，受害者面临一系列严重的侵权和虐待行为，包括对其安全和安保的威胁。许多人遭受酷刑和残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚、任意拘留、性暴力、强迫劳动和其他侵犯人权的行为。

联合国人权事务高级专员蒂尔克指出，被胁迫参与这些诈骗活动的人在被迫实施犯罪的同时还要遭受非人道的待遇。他们是受害者，而不是罪犯。

-在继续呼吁为那些受到网络犯罪欺诈的人伸张正义的同时，我们绝不能忘记这一复杂现象有两类受害者。-蒂尔克说。

由于网络诈骗的隐蔽性和政府应对措施的漏洞，东南亚网络诈骗贩运的严重程度难以估计。

据可靠消息显示，缅甸全国可能至少有12万人被迫从事网络诈骗活动，柬埔寨估计有10万人左右。老挝、菲律宾和泰国等其他东南亚国家也被确定为贩运的主要目的地国或过境国，至少数万人卷入其中。

这些诈骗中心每年攫取数十亿美元的收入。

报告称，被诱拐参与网络诈骗活动的大多是男性，也有妇女和青少年。受害者大多不是贩运发生国的公民，许多人具有良好的教育背景，从事专业工作或拥有本科甚至硕士学位，精通计算机和多种语言。

受害者来自各个东盟国家，包括印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南，部分来自中国（包括香港特别行政区和台湾省）、南亚，甚至非洲和拉丁美洲。

蒂尔克强调，所有受影响国家都必须拿出政治意愿，加强人权，改善治理和法治，包括通过认真而持续的努力解决腐败问题。这必须与强有力的刑事司法对策一样，成为应对网络诈骗行为的重要组成部分。

-只有通过全面的应对方法才能打破有罪不罚的恶性循环，确保受到可怕虐待的人们受到保护和公正的待遇。-蒂尔克说。