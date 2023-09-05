哈通社/阿斯塔纳/9月5日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统5日下午参访了位于阿拉木图州的«Lst Agro»有限公司温室综合体和国家奥林匹克训练基地。

据了解，温室综合体的总面积为7公顷，投资总额达52亿坚戈。温室综合体每年种植 3650 吨西红柿。

相关工作人员向总统介绍了该温室综合体引进的滴灌、雾化和二氧化碳生产系统等技术。

随后，托卡耶夫总统参观了农业和建筑业产品的展览。

总统与农民交谈时指出，该地区的气候条件和靠近大都市的地理位置为吸引投资者提供了绝佳的机会。

托卡耶夫总统比赛，骆驼养殖业在该地区迅速发展，该行业具有巨大的出口潜力。

-在农业领域引入新技术，并生产生态清洁产品至关重要。

总统在参观建筑业展会时指出，该行业是经济发展的驱动力。

-当前，地区建设面临巨大挑战，特别是区域中心建设和G4城项目。在这项工作中，最大限度地利用当地生产商的建筑材料的潜力至关重要。 正如我在国情咨文中提高的，国家大力支持国产商品。-他说。

此外，托卡耶夫总统还参访了位于阿拉木图州的国家奥林匹克训练基地，并听取了旅游和体育部部长叶尔梅克·玛尔哲赫帕耶夫的报告。

【编译：小穆】