哈萨克斯坦瓜果开始受到欧洲市场欢迎

哈通社/阿斯塔纳/9月8日 – 哈萨克斯坦国家收入委员会分享了一些与西瓜、甜瓜等园林作物有关的有趣信息。

消息称，2023年前7个月，哈萨克斯坦进口了4.35万吨的瓜果，总价值8 911 100美元。其中来自乌兹别克斯坦的为3.4万吨（6 444 200美元），来自伊朗的为3100吨（2 389 800美元），来自塔吉克斯坦的为421.5吨（63 500美元）。

报告期内，哈萨克斯坦对外出口了2900吨总价值959 600美元的瓜果。其中出口蒙古国940.8吨（59 600美元），出口拉脱维亚574.2吨（218 300美元），出口乌克兰716吨（467 600美元），出口德国252.3吨（125 500美元），出口波兰271.3吨（56 100美元），出口爱沙尼亚115.2吨（16 400美元）。

与2022年同期相比，哈萨克斯坦对外出口瓜果总量增加了1800吨。

总体而言，在2021~2022年间，哈萨克斯坦从境外进口瓜果9.75万吨，总价值23 257 530美元。

近两年来，主要对哈出口瓜果的国家是：乌兹别克斯坦、伊朗和塔吉克斯坦。此外，哈国还会从巴西、哥斯达黎加、土库曼斯坦、中国、阿富汗、巴基斯坦、泰国、西班牙、荷兰等国家进口瓜果。

值得一提的是，哈萨克斯坦瓜果产品除在独联体国家较受欢迎外，也正在逐步打开欧盟国家的市场。在2021~2022年间，哈国向欧盟国家出口了7200吨价格220万美元的西瓜和甜瓜。

【编译：木合塔尔·木拉提】