成功研发新冠疫苗、新型合金、纳米材料 哈萨克斯坦科学界近两年成果丰硕

哈通社/阿斯塔纳/9月8日 – 科学和高等教育部列出了近两年间，由哈萨克斯坦科研团队自主研发，并在世界范围内获得认可，被认为具有前景潜力的科研创新成果名录。

这些成果包括：

· 哈萨克斯坦生物安全问题研究所的科学家研发的两款针对COVID-19 冠状病毒感染的疫苗（灭活疫苗和亚单位疫苗），被认为是近几年我国总重要的科学成就之一。其中，哈萨克斯坦研发和生产的QazVac在COVID-19疫情期间在哈国广泛使用，取得了良好的效果，并部分出口国外。该疫苗已经向世卫组织提交了注册申请。

· 哈萨克斯坦共和国国家矿物原料综合加工中心科研团队成功研发了硅铝铁基于使用未经处理的碳原料进行钢脱氧、转变和合金化的«哈萨克斯坦»合金生产技术。该合金的实验批次已成功通过德国、俄罗斯和土耳其的工业测试，并获得国际和欧洲专利。

· 哈萨克斯坦东哈州技术大学科研团队开发了一套用于冬季清除道路和人行道上的冰雪的设备，并成功完成了设备的商业化使用。

· 哈萨克斯坦欧亚大学的科研团队研究了纳米结构复合材料的耐辐射和耐腐蚀性能，其成果在结构材料、替代能源、纳米和微电子领域具有巨大的应用潜力。

· 哈萨克斯坦索科尔斯基燃料、催化和电化学研究所科研团队成功开发了一套用于工业设施和汽车的有害气体排放物催化中和器。该成果已经成功实现商业化。

· 纳扎尔巴耶夫大学蓄电池研究所科研团队的水锂离子电池项目获得了成功，并在美国获得专利。

· 哈萨克斯坦拜图尔森诺夫语言学研究所成功完成了一系列更新的规范性词典和学术出版物，其成果将为哈萨克斯坦顺利完成国家文字体系由西里尔字母向拉丁字母过渡铺平道路。

· 哈萨克斯坦实验与理论物理研究所开发了一套进行热质传递过程建模的计算实验的全新技术模组，该技术旨在优化燃烧室的技术流程并最大限度地减少对大气的有害排放。

· 哈萨克斯坦冶金选矿研究所科研团队成功开发了从硫酸污泥中提取元素硒和稀土金属的技术。

【编译：木合塔尔·木拉提】