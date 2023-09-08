朝鲜宣称建成首艘核攻击型潜艇

哈通社/首尔/9月8日 —— 据韩联社消息，朝鲜建成首艘可在水下发起核打击的“金君玉英雄”号战术核攻击潜艇（第841号）。

朝中社8日报道称，无限忠于党的革命事业的英雄楷模——军需劳动阶级、科学家和工程师们建造朝鲜特色的战术核攻击潜艇，在建政75周年到来之际为祖国母亲献礼。

朝鲜国务委员会委员长金正恩、李炳哲元帅、朴正天元帅、内阁总理金德训等本月6日出席了该舰的下水仪式。金正恩在致辞中表示，今天下水的第841号“金君玉英雄艇”正是海军节上提到的“将海军现有中型潜艇改造成攻击型战术核潜艇”的标准型。

金正恩表示，核攻击型潜艇过去几十年来一直被视作对朝侵略的象征，而如今已成为让敌人恐惧的朝鲜自主力量。新式核攻击型潜艇的横空出世值得全国上下为之欣喜。

金正恩还强调，海军核武装化是刻不容缓的时代课题，应加快向海军交付搭载战术核的水下和水上舰艇的步伐，让海军圆满执行其战略使命。

金正恩指出，现有的中型潜艇也将改造成能够搭载战术核武器的攻击型潜艇，并提出了“新老潜艇都需要改善武装体系和潜航作战能力，以加强海军力量”的计划。他还表示，今天的下水仪式不亚于建造新型核动力潜艇，将给我们的对手施加压力。分析认为，此番言论表明了朝鲜将继续推进海军核武装的意志。

朝中社本月7日也报道称，金正日视察了正在为试航做出港准备的“金君玉英雄艇”。