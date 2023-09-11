朝鲜领导人金正恩似乘专列启程赴俄

哈通社/首尔/9月11日 —— 据韩联社报道，疑似朝鲜国务委员会委员长金正恩所乘列车已启程前往俄罗斯符拉迪沃斯托克。

据韩国政府一名官员11日向韩联社透露，情报部门掌握疑似朝鲜国务委员会委员长金正恩所乘列车正在开往符拉迪沃斯托克。另一名高官也透露，金正恩似已离开平壤，正在（赴俄）旅途中。据悉，列车已于10日下午发车。

多方预测，金正恩此行将赴符拉迪沃斯托克，借第八届东方经济论坛（EEF）之机于12日同俄罗斯总统普京举行会谈。若金正恩和普京将在符拉迪沃斯托克会晤，这将是双方时隔4年5个月再次在同一城市聚首。双方曾于2019年4月在符拉迪沃斯托克举行双边会谈。

但据俄媒当天报道，克里姆林宫发言人表示，普京和金正恩并无在东方经济论坛上会晤的计划。有意见据此推测，金正恩将不出席东方经济论坛而另选地点会晤普京，双方或在论坛闭幕（13日）以后举行会谈。

各方曾推测，若金正恩访俄，东方经济论坛将是“金普会”最有力的场所，但朝俄在论坛10日开幕以后一直没有特别的动静。分析认为，由于金正恩访俄计划早已被西方媒体曝光，且美国对朝俄讨论军火交易的可能性发出强烈警告，出于安全保卫等考量，朝俄均就金正恩访俄行程闭口不提。