联合国粮农组织：今年全球谷物产量预计将接近历史最高纪录

哈通社/阿斯塔纳/9月12日--据中新网报道，联合国粮农组织日前发布的《谷物供求简报》预测，2023年的世界谷物产量较上一年将增长0.9%，至28.15亿吨，与2021年的创纪录产量相当。

全球小麦产量最新预报数比2022年同比减少2.6%，但全球粗粮产量预报数同比提高2.7%，主要原因是玉米产量受到巴西及乌克兰单产前景向好的提振，预计将达到创纪录的12.15亿吨。大米方面，尽管粮农组织本月下调了2023/2024年度世界大米产量最新预报，但仍比上一年度高出1.1%。

粮农组织2023/2024年度季末世界谷物库存量最新预报数为8.78亿吨，同比增加2.2%。2023/2024年度全球谷物库存量与消费量之比为30.5%，粮农组织认为，根据历史经验，这意味着整体较为宽松的全球供应形势。世界大米库存量最新预报数为1.981亿吨，为历史最高水平，主要受印度库存的推动。

粮农组织将2023/2024年度世界谷物贸易量的最新预报下调至4.66亿吨，较2022/2023年度调降1.7%。世界小麦与玉米贸易量的最新预测均有所下调。此外，粮农组织本月还下调了国际大米贸易量的最新预测，主要原因在于印度加大了出口限制。粮农组织指出，尽管相关禁令的时限与适用范围目前仍存在不确定性，但如果这些禁令持续执行，再加上厄尔尼诺现象可能对亚洲其他出口国造成产量影响，这或使2024年世界大米贸易量的恢复程度较为有限。