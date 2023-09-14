哈萨克斯坦将进一步加强与香港特别行政区的贸易合作

哈通社/阿斯塔纳/9月14日--对中国香港行政特区进行的工作访问框架下，哈萨克斯坦贸易和一体化部部长阿尔曼·沙哈拉耶夫会见香港商务及经济发展局局长邱腾华。

会谈期间，双方讨论了加强互利合作问题。

据贸易和一体化部发布的消息，会谈的主要方向是将哈萨克斯坦农产品出口至香港。 由于香港的耕地和自然资源少，该地区每年从世界各地进口95%的食品。

在这方面，阿曼·沙卡利耶夫提议增加哈萨克斯坦优质产品的供应量，包括肉类—（牛肉、猪肉和禽肉），加工品，以及高端市场的产品等。

这一提议的得到了香港方的支持。邱腾华还表示，愿意对哈萨克斯坦出口商在香港开设办事处工作提供支持。

哈萨克斯坦出口商如果在香港开设代表处，不仅能够更顺利的将产品出口至中国，还有机会进一步出口至东南亚国家市场。

贸易部长还谈到了消除贸易壁垒相关建议，如加快哈萨克斯坦肉类产品生产商进入香港市场的认证工作等。

此外，双方还就明年继续加强合作和让哈萨克斯坦方参加香港国际食品展览会达成一致，以让当地居民了解哈萨克斯坦商品，并与商界建立合作。

根据早前报道，阿尔曼·沙哈拉耶夫此前与香港特别行政区行政长官李家超举行了会晤。

【编译：阿依波塔】