托卡耶夫总统出席第五届中亚国家元首磋商会议

哈通社/阿斯塔纳/9月14日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日在杜尚别出席第五届中亚国家元首磋商会议。

据总统府新闻局消息，14日下午，托卡耶夫总统抵达«卡斯里米拉特»宫，参加在此召开的第五届中亚国家元首磋商会议。

国家元首受到塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙的热情欢迎。

峰会开始前，在杜尚别出席第五届中亚国家元首磋商会议的各国领导人合影留念。

哈萨克斯坦总统在讲话中表示，相信这次峰会将是一次重要会议，将决定中亚国家多边合作的发展速度。

-互利经贸合作不断扩大。 企业之间的关系得到恢复，合资企业的数量有所增加。大型区域项目不仅会给我们带来巨大利益，也将改变中亚经济的整体结构。 五年来，区域内贸易额增长80%以上，达106亿美元。-他说。

-未来十年将决定区域的未来。如何有效利用该历史机遇取决于我们自己。与此同时，最大限度地调动我们的经济机会和潜力是优先任务。-托卡耶夫说。

总统表示，中亚地区将成为贸易、投资、商业、科技和创新领域的新经济机遇的空间。

哈萨克斯坦总统认为，首先要不断扩大中亚国家间的贸易规模。

-未来将各国贸易量增至150亿美元有着巨大的潜力。为此，消除壁垒和拒绝过度保护主义，以及为贸易透明和稳定创造条件至关重要。-他说。

托卡耶夫总统表示，区域各国可以在互利基础上交换多种进口产品。其中包括：农业、建筑、化学和纺织工业领域的商品。

-通过扩大商品品种来增加出口是首要任务。哈萨克斯坦可向本地区增加175种非原料商品的出口。-他说。

总统强调，各国企业家应成为扩大贸易量的主要动力。

-为企业间建立直接联系，我们建议成立商品生产商统一电子数据库。例如，可以在Central Asia Gateway网站框架下落实。-托卡耶夫总统说。

与此同时，为部分商品形成闭环生产，并出口至第三国市场，托卡耶夫提议制定中亚国家工业合作发展行动计划。

讲话中，托卡耶夫总统谈及了充分利用中亚地区交通物流潜力问题，并介绍了哈萨克斯坦交通物流领域主要项目。

当前，跨里海国际运输路线发挥着重要作用。从中期来看，通过该走廊的货物运输量可能会增加五倍。我们计划通过引入数字解决方案和现代化基础设施来系统地提高其吞吐量。我们欢迎中亚国家参与该走廊开发项目的意愿。-托卡耶夫说。

-哈萨克斯坦正在经济的各个领域积极实施数字解决方案。 例如，我国非现金交易的份额达到82%。公共服务的90%通过电子政务提供。 仅去年一年，国内IT行业的出口量就增长了五倍。我们计划到 2026 年将这一数字增加到 10 亿美元。 哈萨克斯坦愿在上述战略领域加强与邻国的全面关系。-他说。

国家元首指出，计划扩大中亚数字解决方案的范围是优先方向。

哈萨克斯坦总统指出了加快《睦邻友好合作条约》生效的重要性。同时，总统认为进一步完善五方相互合作格局至关重要。

-哈萨克斯坦支持塔吉克斯坦关于设立国家协调员理事会的倡议。我们认为，这是该机制制度化的第一步。未来，我们可以讨论设立协商会议秘书处，以及任命特别代表的问题。-托卡耶夫说。

-在世界秩序急剧变化、有人企图破坏本地区稳定的背景下，完善我们各国安全领域的互动机制变得更加重要。-他说。

托卡耶夫总统呼吁与会者达成共同或相似的立场，向国际社会展现我们的团结。

为制定具体预防措施，总统提议明年在哈萨克斯坦举行安全会议秘书级中亚安全与合作对话。

哈萨克斯坦总统讲话中还谈及了推动人文领域合作，其中加强大学间相互联系问题。

-去年，哈萨克斯坦在吉尔吉斯斯坦开设了大学分校。与此同时，还计划在塔吉克斯坦高校开设学院的问题。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦也正在商议互相开设分校的问题。在我们的会晤框架下举行的第二届大学校长论坛和首届中亚国家科学家论坛将有助于扩大该领域的合作。-托卡耶夫说。

与此同时，托卡耶夫总统提议举行首届中亚国家历史学家论坛。他认为，这将成为开展联合研究和出版各种科学著作的基础。

-我们可以通过共同宣传«中亚»旅游品牌，并有机会向世界介绍中亚各国独特的自然风光和丰富的文化。

最后，托卡耶夫总统邀请中亚各国领导人参与明年在哈萨克斯坦举行的第六届中亚国家元首磋商会议。

据悉，第五届中亚国家元首磋商会议14日在塔吉克斯坦首都杜尚别«卡斯里米拉特»宫举行。吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔季约耶夫发表讲话，而阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫作为贵宾出席会议。

【编译：小穆】